Riprendere il confronto tra le amministrazioni dell’area cosentina per attuare il piano dei servizi e discutere un nuovo assetto urbanistico. È la proposta di Alessandro Grandinetti, commissario cittadino di Cosenza di Casa Riformista-Italia Viva, che invita a costruire una programmazione capace di superare i confini dei singoli Comuni.

«Le esigenze dei cittadini non si fermano ai confini amministrativi dei Comuni», afferma Grandinetti. Il territorio a cui guarda comprende Cosenza, Rende, Castrolibero, Montalto Uffugo, Casali del Manco e le Serre Cosentine: una dimensione sulla quale, secondo l’esponente riformista, occorre organizzare servizi e politiche di sviluppo.

Al centro della proposta ci sono le trasformazioni demografiche e sociali. Grandinetti richiama il calo della popolazione e i bisogni di anziani, giovani e famiglie, indicando la necessità di un nuovo welfare e di percorsi di integrazione. Questioni che, nella sua lettura, incidono sia sulla qualità della vita sia sulla capacità del territorio di attrarre residenti, studenti, lavoratori e investimenti.

L’intervento accompagna il lavoro organizzativo del partito. Nel circolo cittadino si svolgono incontri periodici, mentre Grandinetti, in raccordo con Ugo Ledonne, coordinatore dell’area urbana, lavora all’ampliamento della rete di Casa Riformista-Italia Viva nei Comuni del comprensorio.

«La politica deve tornare a stare fra la gente, essere meno burocratica e più attenta ai problemi quotidiani», sostiene il commissario. L’obiettivo dichiarato è coinvolgere nuove persone e trasformare il confronto in proposte amministrative.

Sul piano delle alleanze, Grandinetti ribadisce la disponibilità a contribuire a un progetto comune del centrosinistra. «Vogliamo essere moderati nel metodo e progressisti nelle idee, presenti a Cosenza come nei Comuni più piccoli», afferma.

L’apertura al dialogo si accompagna alla volontà di proseguire autonomamente il lavoro politico: «Noi crediamo nell’unità del centrosinistra e siamo pronti a fare la nostra parte, confrontandoci con tutti, senza pregiudizi. Ma questo non significa restare fermi in attesa delle decisioni degli altri».