La vicepresidente della Commissione Sanità riferisce dell’avvio delle procedure per individuare un professionista. Al confronto con il direttore generale Sestito hanno partecipato i consiglieri comunali Aggazio, Rizzuti e Caccuri

Bocchigliero attende un nuovo medico di medicina generale. La mancanza del servizio e le difficoltà dei residenti, soprattutto anziani, sono state al centro di un incontro con il direttore generale dell’Asp di Cosenza, Angelo Vittorio Sestito. A darne notizia è Rosellina Madeo, vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale, che riferisce dell’avvio delle procedure per individuare un professionista da destinare alla comunità.

Al confronto hanno partecipato anche i consiglieri comunali Aggazio, Rizzuti e Caccuri, che hanno illustrato le condizioni dell’assistenza sul territorio. Secondo quanto riportato da Madeo, l’unico presidio presente è una bottega della salute, le cui prestazioni vengono giudicate insufficienti rispetto alle necessità dei cittadini.

L’assenza del medico di famiglia si somma alle difficoltà di collegamento del comune dell’entroterra cosentino. Nella nota, Madeo descrive strade impervie e spostamenti di almeno un’ora per raggiungere i medici dei centri vicini: un ostacolo particolarmente gravoso per una popolazione anziana che non sempre può affrontare questi tragitti.

Le conseguenze, denuncia la consigliera, riguardano anche l’accesso alle prescrizioni e ai farmaci. «Ad oggi si assiste ad una situazione incresciosa per la quale molte persone rinunciano a curarsi o ad assumere dei farmaci perché, in assenza del medico, non riescono ad avere le ricette e sono costretti a pagare le medicine a prezzo pieno», afferma Madeo.

La vicepresidente della Commissione Sanità richiama inoltre le differenze nell’offerta assistenziale tra i territori calabresi, contrapponendo le aree dotate di più servizi ai piccoli centri che faticano a ottenere l’assistenza di base. Bocchigliero, nella sua denuncia, rappresenta uno dei casi in cui la distanza dai servizi incide sulla possibilità di accedere alle cure.

Secondo quanto riferito da Madeo, l’Asp si è impegnata a individuare un medico che possa prestare servizio nel comune. La consigliera esprime soddisfazione per il confronto con Sestito, al quale riconosce «grande apertura e un atteggiamento concreto».

«Esprimo soddisfazione per il percorso avviato questa mattina con il direttore generale Sestito che, con professionalità e concretezza, non solo ha accolto la nostra istanza ma si è subito adoperato per avviare l’iter», conclude.