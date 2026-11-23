La capogruppo del M5S presenta un’interrogazione urgente: secondo la denuncia, l’organico è sceso da quattro professionisti a uno. Chieste misure per garantire ambulatori, day hospital e terapie infusionali

Un solo medico in servizio nella Reumatologia dell’ospedale di Castrovillari, rispetto ai quattro presenti all’inizio del 2026. È la situazione denunciata dalla consigliera regionale Elisa Scutellà, capogruppo del Movimento 5 Stelle, che ha presentato un’interrogazione urgente al presidente del Consiglio regionale della Calabria per chiedere interventi sulla copertura del personale e sulla continuità assistenziale.

Secondo quanto riportato nell’iniziativa, pensionamenti e assenze prolungate hanno progressivamente ridotto l’organico della struttura. Una condizione che, nella denuncia della consigliera, mette a rischio il regolare svolgimento delle attività e l’erogazione dei trattamenti destinati ai pazienti con patologie reumatiche complesse.

La preoccupazione riguarda in particolare le terapie infusionali, comprese quelle a base di iloprost, per le quali Scutellà sollecita garanzie sulla prosecuzione senza interruzioni.

La nota riferisce che utenti e associazioni dei pazienti hanno già segnalato la situazione agli enti competenti, manifestando il timore di un blocco delle attività assistenziali essenziali nei prossimi mesi. La consigliera riconduce la criticità a una programmazione insufficiente della copertura del personale sanitario.

Con l’interrogazione, Scutellà chiede innanzitutto se le istituzioni regionali siano ufficialmente a conoscenza delle condizioni della Reumatologia di Castrovillari e quali iniziative intendano adottare, d’intesa con l’Asp di Cosenza, per assicurare il funzionamento della struttura.

Un punto specifico riguarda la gestione delle eventuali assenze dell’unico medico attualmente in servizio. La capogruppo domanda quali misure siano state programmate per garantire un’adeguata copertura ed evitare la sospensione degli ambulatori e del day hospital.

L’ultima richiesta riguarda gli interventi urgenti necessari a mantenere regolari le terapie infusionali e gli altri trattamenti specialistici.