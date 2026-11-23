Nella Piana di Sibari frutta a terra tra vento e gelate, caro gasolio, conti bloccati dal Fisco e cartelle da pagare. La figlia universitaria ha lasciato la casa a Cosenza e il padre annuncia nuovi blocchi con Sicilia e Puglia

Francesco Alfano è un agricoltore della Piana di Sibari. La sua azienda ha terreni in tre comuni, Cassano all'Ionio, Francavilla Marittima e Cerchiara di Calabria, ed è da quei campi che parte il suo racconto di un'annata che considera ormai perduta. Alfano non attribuisce la situazione soltanto al maltempo. Per lui le responsabilità sono anche politiche e riguardano sia Roma sia Catanzaro: «Come vedete – dice – il governo centrale e quello regionale ci hanno portato la povertà nei campi».

Il primo problema è il mercato. Secondo Alfano la grande distribuzione non ritira più i prodotti, e nelle ultime settimane sono arrivati anche il vento e il gelo. La frutta che andava raccolta un mese fa è caduta con le raffiche, le gelate hanno danneggiato anche le strutture e dagli alberi sono venuti giù foglie e frutti. Le olive sono ancora sulle piante, mentre gran parte delle arance è finita a terra.

Il danno non si ferma a questa stagione. Nell'azienda i seminativi sono già stati abbandonati e quest'anno il grano non verrà seminato: «Per noi è stato compromesso quest'anno e anche l'anno successivo - spiega l’agricoltore –, saranno due anni proprio a zero». Intanto a casa si accumulano le cartelle esattoriali, «che non sappiamo nemmeno come pagare».

Alfano parla spesso dei rapporti con il Fisco, anche perché il caro carburanti pesa su tutto il comparto agricolo. Il credito d'imposta sul gasolio, ha spiegato, la sua azienda non lo può usare perché ha pagamenti arretrati, e nel frattempo l'Agenzia delle Entrate sta bloccando i conti correnti. Il problema è che senza raccolti non entrano soldi, e senza soldi non si riesce a mettersi in regola. Così anche gli aiuti previsti restano fuori portata. I conti dell'azienda sono anche i conti di una famiglia. Alfano è padre di tre figlie. La più grande studia all'università a Cosenza e ha già dovuto lasciare la casa in cui viveva, perché il padre non riesce più a pagarla. Finiti gli studi, dice, dovrà lasciare la Calabria: «Qui non si può vivere. Non vive la mafia, non vive la 'ndrangheta, vive la politica, che è peggio di quello che ho appena detto».

Con le feste ormai vicine, il suo pensiero va alle figlie: «A Natale non so se troverò il coraggio di guardarle negli occhi, perché è ingiusto, è vergognoso, la povertà che stiamo vivendo nei campi in questo periodo». Alfano dice di aver cercato risposte dalle istituzioni senza ottenerne. Gli agricoltori sono andati a Roma e sono tornati senza niente. Della Regione dice che «stanno facendo solo reel sui social» e che dalla Cittadella non è arrivato alcun segnale».

Per questo la protesta si sta allargando. Secondo Alfano gli agricoltori calabresi si stanno organizzando con quelli di Sicilia e Puglia, e da stamattina stanno preparando nuovi blocchi a partire dalla prossima settimana: «Finora abbiamo fatto blocchi pacifici, i prossimi saranno più incisivi. Non passerà nessuno, perché si devono svuotare gli scaffali», ha annunciato, con parole dure verso le istituzioni: «Se dobbiamo morire di fame, questa è una guerra, ed è lo Stato che ci sta dichiarando guerra». Alla fine del suo intervento Alfano è tornato a parlare di chi lo aspetta a casa. «Siamo alla disperazione. La sera, quando torniamo a casa, non abbiamo il coraggio di guardare né le nostre mogli né i nostri figli. L'agricoltura è distrutta».