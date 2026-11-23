La Regione cofinanzia parte delle stagioni teatrali di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia attraverso i fondi POC 2014-2020. In programma lirica, prosa, danza e circo fino al 22 dicembre. Tra i protagonisti Giancarlo Giannini, Edoardo Leo e Chiara Francini

Cinque capoluoghi, altrettanti teatri e oltre 50 appuntamenti raccolti per la prima volta sotto un'unica identità regionale. Si chiama Calabria Teatri in Città il progetto con cui la Regione Calabria punta a mettere in rete le programmazioni dello spettacolo dal vivo di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, attraverso il cofinanziamento di parte delle stagioni teatrali e un piano condiviso di comunicazione e promozione.

L'iniziativa rappresenta una prima sperimentazione di festival diffuso, con l'obiettivo di costruire progressivamente un sistema teatrale regionale più integrato, pur mantenendo l'autonomia artistica e organizzativa dei singoli Comuni.

Il progetto si inserisce nel quadro della legge regionale 19 del 2017, dedicata alla programmazione e allo sviluppo delle attività teatrali, e punta a rafforzare la collaborazione tra amministrazioni pubbliche e operatori culturali, favorendo anche nuove opportunità di circuitazione degli spettacoli e valorizzazione delle produzioni locali.

Dal Rendano di Cosenza alla lirica di Crotone: il programma

Il cartellone, avviato il 16 ottobre e destinato a proseguire fino al 22 dicembre 2026, attraversa generi e linguaggi differenti, dalla lirica alla prosa, dalla danza al teatro civile, fino al circo contemporaneo.

A Cosenza, tra gli appuntamenti inseriti nel progetto figura la Saga di Figaro al Teatro Rendano, mentre a Crotone spazio alla lirica con La Traviata. Al Teatro Politeama di Catanzaro arriva invece Natale in casa Cupiello di Eduardo De Filippo, proposto in una rilettura attraverso il teatro di figura, con la regia di Lello Serao.

Tra le proposte anche Swing di Circus Ronaldo, spettacolo che porta nel cartellone regionale il linguaggio del circo.

Numerosi i nomi di richiamo annunciati nelle diverse programmazioni: Giancarlo Giannini, Edoardo Leo, Vittorio Grigòlo e Chiara Francini, accanto ad artisti e compagnie calabresi come Annalisa Insardà, Angelo Gallo e Scena Verticale.

I finanziamenti e l'obiettivo di una rete teatrale regionale

La Regione Calabria sostiene parte delle programmazioni comunali attraverso risorse dei Fondi POC Calabria 2014-2020, affiancando al contributo economico un'azione di comunicazione integrata per dare maggiore visibilità agli spettacoli e favorire la partecipazione del pubblico.

L'intenzione è superare progressivamente la frammentazione delle singole stagioni cittadine, costruendo una proposta culturale riconoscibile a livello regionale, senza rinunciare alle specificità artistiche dei territori.

Il progetto si colloca inoltre in una strategia che comprende il potenziamento delle infrastrutture teatrali e il sostegno alle professionalità del settore. La prospettiva indicata dalla Regione è quella di sviluppare collaborazioni più stabili tra istituzioni, compagnie e operatori, creando le condizioni per una maggiore circolazione delle produzioni artistiche sul territorio calabrese.

Programmi e aggiornamenti sono consultabili sulla pagina dedicata a Calabria Teatri in Città del portale Calabria Straordinaria.