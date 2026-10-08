L’uomo è stato accompagnato presso il centro di permanenza per i rimpatri di Potenza, dopo che il questore ne ha disposto l'allontanamento per questioni di sicurezza

Nell’ambito delle attività istituzionali di prevenzione e tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Questore di Cosenza ha disposto il trattenimento di un cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale, nei cui confronti ricorrevano i presupposti previsti dalla normativa vigente per l’esecuzione del provvedimento di espulsione. L’importante risultato operativo è stato conseguito grazie all’attenta attività di monitoraggio della popolazione straniera presente all’interno delle Case Circondariali, svolta dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Cosenza, che ha consentito di individuare il soggetto.

L’uomo, pluripregiudicato, è stato scarcerato dalla Casa Circondariale di Cosenza. Contestualmente, il Prefetto ha disposto l'allontanamento dal territorio per motivi di Pubblica Sicurezza. Il soggetto è stato quindi accompagnato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Potenza, dove sarà trattenuto per il tempo necessario all’espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente, in attesa del successivo rimpatrio.

L’attività svolta conferma il costante impegno della Questura di Cosenza nell’attuazione delle misure previste dalla normativa in materia di immigrazione, attraverso un’attenta attività di controllo e monitoraggio delle posizioni degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio, finalizzata alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.