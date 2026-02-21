La Sila da due giorni si sveglia sotto un manto bianco che sembra uscito da una fiaba (la foto in cover è di Felice Foresta). Dopo giorni di maltempo e piogge battenti, il paesaggio dell’altopiano ha cambiato volto: la neve è caduta copiosa nella notte, trasformando boschi, tetti e vallate in un quadro invernale luminoso e rarefatto.

Lorica, in particolare, offre uno spettacolo che incanta. Le immagini arrivate questa mattina mostrano la località completamente imbiancata: i faggi carichi di neve, il lago Arvo avvolto da una bruma lattiginosa, le strade silenziose che sembrano sospese nel tempo. Una cartolina perfetta, che restituisce tutta la magia delle giornate nevose in quota.

La situazione sulle piste a Camigliatello e Lorica



A Camigliatello Silano il buongiorno arriva con un quadro quasi perfetto per chi ama gli sport invernali.

La cabinovia è in fase di apertura, il cielo è coperto, la temperatura segna +2° in valle e +1° a monte. Il manto nevoso varia dai 15 cm nella parte bassa ai 60 cm in quota. Le aree sciabili sono battute e fresate: nelle prime ore la superficie è ghiacciata, con possibile trasformazione nel corso della giornata.

• Pista rossa: aperta ma con difficoltà nell’ultimo tratto

• Pista blu: aperta ma l’ultimo tratto resta chiuso per scarso manto nevoso ()

• Tappeto principianti: regolarmente in funzione

Aperti anche i locali ricettivi: Baita e Bar Tasso.

ARSAC ricorda le regole essenziali: casco obbligatorio per tutti, si scia solo nelle aree battute, snowboard con laccetto di sicurezza, vietato l’uso di bob e palette da neve.

A Lorica, le condizioni sono altrettanto favorevoli, con Ferrovie della Calabria che segnalano cielo sereno, una cabinovia regolarmente operativa e lo skilift aperto. La seggiovia, invece, rimane chiusa.

Temperature di -1° a monte e +2° a valle.

Le piste, battute e preparate, offrono oggi una buona sciabilità:

• Inferno 1: aperta

• Inferno 2: aperta

• Rientro: chiusa

• Cavaliere: chiusa

In attività anche l’Anello Panoramico delle Vette, i rifugi sono aperti, e i campi scuola – sia a valle che a monte – sono operativi. Aperto anche lo Snowfun Monte, dedicato al divertimento sulla neve.