Un mese di arresto e 400 euro di ammenda, con pena sospesa, per un 37enne. Assoluzione dall’accusa di rifiuto degli accertamenti sugli stupefacenti. La difesa: si era sottoposto al prelievo del sangue

Condannato per guida in stato di ebbrezza, esclusa l’aggravante di aver provocato l’incidente e assolto dall’accusa di rifiuto degli accertamenti per la ricerca di stupefacenti. È l’esito del processo celebrato con rito abbreviato davanti al Tribunale di Paola nei confronti di L.R., 37 anni, di Fuscaldo, difeso dall’avvocato Emilio Enzo Quintieri.

Il giudice monocratico Matteo Torretta ha applicato una pena di un mese di arresto e 400 euro di ammenda, concedendo la sospensione condizionale, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente per otto mesi. Per la contestazione relativa al rifiuto degli accertamenti tossicologici, ha pronunciato assoluzione «perché il fatto non sussiste».

Il procedimento riguarda un incidente avvenuto nella notte del 13 agosto 2022 in via Messinette, nella marina di Fuscaldo, senza conseguenze per le persone. Il 37enne era alla guida di una Fiat Panda di proprietà della compagna e aveva un tasso alcolemico accertato di 1,29 grammi per litro.

Secondo l’accusa, l’uomo aveva provocato il sinistro mentre guidava in stato di ebbrezza e si era successivamente rifiutato di sottoporsi al prelievo di campioni biologici per verificare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel corso del procedimento, il prefetto di Cosenza aveva disposto la sospensione della patente per un anno.

La difesa ha contestato il collegamento tra lo stato di ebbrezza e la dinamica dell’incidente. L’avvocato Quintieri ha sostenuto che dagli atti non emergesse la prova necessaria per applicare l’aggravante, attribuendo il sinistro alla condotta dell’altro automobilista.

Nella ricostruzione difensiva, quest’ultimo si sarebbe immesso su via Messinette in direzione Paola uscendo da un parcheggio, senza rispettare l’obbligo di precedenza nei confronti dei veicoli già in circolazione e senza verificare adeguatamente le condizioni di sicurezza della manovra.

Su questa base, il legale ha chiesto l’esclusione dell’aggravante e l’applicazione del minimo della pena per la guida in stato di ebbrezza, con il riconoscimento dei benefici di legge.

Per l’accusa di rifiuto degli accertamenti, la difesa ha richiamato il prelievo ematico effettuato al pronto soccorso dell’ospedale di Paola. Secondo quanto riferito dal legale, l’esame era idoneo anche alla ricerca di stupefacenti e aveva dato esito negativo. La difesa ha quindi sostenuto che non fosse necessario un ulteriore esame delle urine e che non sussistesse un rifiuto penalmente rilevante.

Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna per entrambe le contestazioni. Il giudice ha invece limitato la condanna alla guida in stato di ebbrezza, escludendo l’aggravante dell’incidente e pronunciando l’assoluzione per l’altro reato.

Le motivazioni saranno depositate entro novanta giorni e consentiranno di conoscere nel dettaglio le ragioni della decisione.