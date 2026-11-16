Che cosa succede a una foto dopo che l’abbiamo condivisa? Come si riconosce un contenuto ingannevole quando l’intelligenza artificiale può produrre immagini e testi credibili? Sono alcune delle domande al centro di «Cittadinanza digitale. Giovani, social network e responsabilità nell’era digitale», il convegno che si terrà mercoledì 18 novembre alle 11 all’Istituto d’Istruzione Superiore «Leonardo da Vinci» di San Giovanni in Fiore, promosso con la Provincia di Cosenza.

Per i ragazzi la rete è uno spazio quotidiano, in cui si studia, si stringono relazioni e si costruisce la propria identità. L’incontro partirà da questa esperienza per discutere di cyberbullismo, diffusione di dati e immagini private, adescamento online e uso problematico di schermi e notifiche. Un altro tema sarà quello della disinformazione, con una domanda che l’intelligenza artificiale rende ancora più concreta: come verificare ciò che si vede prima di crederci e condividerlo?

Ad aprire il convegno saranno Federico Belvedere, vicepresidente della Provincia di Cosenza, e Pasquale Succurro, dirigente scolastico dell’istituto. Interverranno Fabrizio Marozzo, docente di ingegneria informatica all’Università della Calabria, e Rocco Sicoli, esperto di intelligenza artificiale e comunicazione. A moderare sarà Franco Laratta, direttore dell’informazione de LaC.

Il confronto è rivolto a studenti, famiglie e insegnanti. Il filo conduttore è la responsabilità nelle scelte di tutti i giorni, da ciò che si decide di pubblicare al modo in cui ci si rivolge agli altri dietro uno schermo.