Il Cosenza supera anche la Casertana e conferma i progressi delle ultime settimane. Il 2-1 conquistato al “San Vito-Marulla” nella 14ª giornata del campionato di Serie C rappresenta un altro passo importante nel percorso di risalita della formazione rossoblù. Al termine della sfida, mister Federico Coppitelli ha elogiato la prestazione dei suoi uomini, sottolineando soprattutto l'atteggiamento e la capacità della squadra di mettere in pratica quanto preparato durante la settimana.

Le parole di Coppitelli

«I ragazzi hanno interpretato in maniera perfetta il lavoro svolto nel corso della settimana», ha spiegato il tecnico, soffermandosi poi sull'andamento della gara. «La squadra ha disputato un grandissimo primo tempo. Sappiamo da dove siamo partiti e quali difficoltà abbiamo attraversato, quindi chiedere più di questo ai ragazzi sarebbe incredibile. Abbiamo avuto la giusta capacità sia di rallentare il gioco sia di verticalizzare», ha evidenziato Coppitelli. Una prestazione resa ancora più significativa dagli imprevisti che hanno costretto l'allenatore a rivedere alcune scelte. «Non dimentichiamo che durante il riscaldamento abbiamo perso McJannet per un problema muscolare. Parliamo del giocatore più in forma che avevamo. Alla fine del primo tempo, purtroppo, anche Achour ha accusato un fastidio ed è stato costretto a uscire». Più del risultato, a soddisfare Coppitelli è stata la risposta caratteriale del gruppo, capace di affrontare la Casertana con personalità e determinazione. «L'approccio è stato l'aspetto più importante per me. Non ho visto zone del campo nelle quali abbiamo sofferto particolarmente durante la partita. I ragazzi sono stati impeccabili: ci serviva tutto e hanno dato tutto». Infine, uno sguardo alla classifica e al percorso intrapreso dal Cosenza dopo un avvio di stagione particolarmente complicato. «Credo che in classifica abbiamo un po' azzerato la distanza dalle altre squadre. Le partite contro l'Inter U23 e contro la Casertana sono state eroiche dal punto di vista dello spirito e dell'atteggiamento». Parole che fotografano il momento dei rossoblù, tornati a raccogliere risultati e fiducia. La strada verso la salvezza resta impegnativa, ma il Cosenza di Coppitelli sembra aver trovato nuove certezze sulle quali costruire la propria rincorsa.