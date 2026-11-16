Dopo il contributo da 200mila euro a Reggio Calabria e le richieste di Cosenza e Catanzaro, Salvatore Magarò si rivolge a Occhiuto e propone una linea di finanziamento per i borghi

Nel confronto sui fondi per il Natale entra anche la voce dei piccoli comuni. Il sindaco di Castiglione Cosentino, Salvatore Magarò, chiede al presidente della Regione Roberto Occhiuto di valutare una linea di finanziamento dedicata ai centri minori, dove anche un contributo contenuto può fare la differenza tra mettere in piedi un programma di eventi e rinunciarvi.

Il dibattito si è aperto dopo che l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha concesso 200mila euro al Comune di Reggio Calabria per le iniziative previste dall’8 dicembre all’8 gennaio. Catanzaro ha chiesto un contributo dello stesso importo. Per Cosenza, una richiesta analoga è stata avanzata dal consigliere regionale Francesco De Cicco. Magarò allarga la questione a chi, finora, è rimasto ai margini del confronto tra i capoluoghi.

«Un piccolo contributo per un grande Comune può spostare poco», osserva il sindaco. Per i bilanci dei centri minori, invece, quelle risorse possono permettere di organizzare iniziative che coinvolgano i residenti, portino visitatori e sostengano il commercio di prossimità. L’obiettivo, spiega Magarò, è evitare che gli appuntamenti e i flussi di pubblico si concentrino soltanto nelle città più grandi.

Nella nota il sindaco non indica una cifra. Chiede piuttosto che si individui «una formula o una linea di finanziamento dedicata» e si dice fiducioso che Occhiuto raccolga la proposta.