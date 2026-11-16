«La discussione sul project financing dei parcheggi dovrebbe essere l’occasione per aprire finalmente un confronto sul futuro della mobilità nell’area urbana cosentina, evitando di ridurre tutto a una disputa sulle modalità di gestione della sosta». È quanto scrive in una nota il segretario provinciale di Cosenza del Partito della Rifondazione comunista Gianmaria Milicchio.

«Il problema di Cosenza è molto più profondo e riguarda un modello di città che negli ultimi vent’anni ha continuato a mettere al centro l’automobile, consumando suolo, moltiplicando le superfici destinate alla viabilità e ai parcheggi e sottraendo progressivamente spazio alla vita delle persone, senza peraltro risolvere i problemi del traffico. Abbiamo continuato a costruire una città nella quale per spostarsi è sempre più necessario utilizzare un’automobile, alimentando così un circolo vizioso fatto di nuovo traffico, nuove infrastrutture stradali e ulteriore consumo di territorio.

La nostra idea è quella di una città progressivamente libera dalle automobili in superficie, a partire dal centro urbano, ma per farlo occorre costruire un’alternativa concreta. Servono parcheggi di interscambio ai margini dell’area urbana, in prossimità degli svincoli autostradali e delle principali vie di accesso, collegati a un trasporto pubblico efficiente. Non possiamo ignorare il fatto che gli attuali parcheggi non siano sufficienti a soddisfare la domanda, ma la risposta non può essere continuare a portare le automobili dentro la città e consumare altro suolo per accoglierle.

Occorre recuperare prioritariamente aree già urbanizzate e superfici impermeabilizzate, accompagnando questa scelta con una diversa organizzazione degli spazi pubblici. La vicenda AMACO e le risorse destinate al BRT devono diventare l’occasione per ripensare l’intero sistema della mobilità. Non basta cambiare gestore o realizzare una nuova infrastruttura senza una visione complessiva, che comunque dovrà sempre essere centrata sul soddisfacimento degli interessi collettivi e del diritto alla mobilità dei cittadini nonché sulla gestione pubblica. Bisogna mettere a sistema il trasporto pubblico di Cosenza, Rende e Castrolibero, valutando anche il recupero della linea ferroviaria esistente e oggi inutilizzata, a partire dalla tratta Casali-Vaglio Lise.

Non possiamo dimenticare che dopo anni di annunci, ripensamenti e cambi di progetto sulla devastante metropolitana, Cosenza ha subito cantieri e trasformazioni profonde senza vedere realizzata nessun opera volta a migliorare il trasporto pubblico locale. E mentre si inseguiva una grande e dispendiosa infrastruttura, che a parole avrebbe dovuto rivoluzionare la mobilità cittadina, sono state progressivamente abbandonate dalla varie Giunte targate Caruso anche altre possibilità, a partire dalle piste ciclabili e dagli spazi pedonali, restituendo di fatto sempre più spazio alle automobili. È il paradosso di una politica che ha sacrificato la città in nome di una nuova mobilità senza poi essere capace di garantirla, rinunciando anche a costruire una rete di trasporto pubblico di superficie valorizzando le infrastrutture già esistenti e disponibili.

Occorre inoltre superare la frammentazione del trasporto pubblico, promuovendo con Ferrovie della Calabria, Co.Me.Tra. e gli altri gestori un sistema di bigliettazione e un abbonamento unico che permettano a chi raggiunge Cosenza in autobus o in treno di utilizzare con lo stesso titolo di viaggio anche il trasporto urbano, perché non si può chiedere ai cittadini di lasciare l’automobile a casa senza rendere gli spostamenti semplici, accessibili e convenienti.

Il futuro di Cosenza non può essere deciso soltanto attraverso un progetto di parcheggi, ma richiede una scelta politica e urbanistica diversa che coinvolga l’intera area urbana. Meno automobili, meno cemento, consumo di suolo zero e un trasporto locale efficiente, integrato e realmente pubblico: è questa la direzione per restituire spazio alle persone e costruire una città nella quale per vivere e muoversi non sia necessario possedere e utilizzare un’automobile».