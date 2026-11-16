Il segretario provinciale di Rifondazione comunista: «Servono parcheggi di interscambio ai margini dell’area urbana, in prossimità degli svincoli autostradali e delle principali vie di accesso, collegati a un trasporto pubblico efficiente»
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
«La discussione sul project financing dei parcheggi dovrebbe essere l’occasione per aprire finalmente un confronto sul futuro della mobilità nell’area urbana cosentina, evitando di ridurre tutto a una disputa sulle modalità di gestione della sosta». È quanto scrive in una nota il segretario provinciale di Cosenza del Partito della Rifondazione comunista Gianmaria Milicchio.
«Il problema di Cosenza è molto più profondo e riguarda un modello di città che negli ultimi vent’anni ha continuato a mettere al centro l’automobile, consumando suolo, moltiplicando le superfici destinate alla viabilità e ai parcheggi e sottraendo progressivamente spazio alla vita delle persone, senza peraltro risolvere i problemi del traffico. Abbiamo continuato a costruire una città nella quale per spostarsi è sempre più necessario utilizzare un’automobile, alimentando così un circolo vizioso fatto di nuovo traffico, nuove infrastrutture stradali e ulteriore consumo di territorio.
La nostra idea è quella di una città progressivamente libera dalle automobili in superficie, a partire dal centro urbano, ma per farlo occorre costruire un’alternativa concreta. Servono parcheggi di interscambio ai margini dell’area urbana, in prossimità degli svincoli autostradali e delle principali vie di accesso, collegati a un trasporto pubblico efficiente. Non possiamo ignorare il fatto che gli attuali parcheggi non siano sufficienti a soddisfare la domanda, ma la risposta non può essere continuare a portare le automobili dentro la città e consumare altro suolo per accoglierle.
Occorre recuperare prioritariamente aree già urbanizzate e superfici impermeabilizzate, accompagnando questa scelta con una diversa organizzazione degli spazi pubblici. La vicenda AMACO e le risorse destinate al BRT devono diventare l’occasione per ripensare l’intero sistema della mobilità. Non basta cambiare gestore o realizzare una nuova infrastruttura senza una visione complessiva, che comunque dovrà sempre essere centrata sul soddisfacimento degli interessi collettivi e del diritto alla mobilità dei cittadini nonché sulla gestione pubblica. Bisogna mettere a sistema il trasporto pubblico di Cosenza, Rende e Castrolibero, valutando anche il recupero della linea ferroviaria esistente e oggi inutilizzata, a partire dalla tratta Casali-Vaglio Lise.
Non possiamo dimenticare che dopo anni di annunci, ripensamenti e cambi di progetto sulla devastante metropolitana, Cosenza ha subito cantieri e trasformazioni profonde senza vedere realizzata nessun opera volta a migliorare il trasporto pubblico locale. E mentre si inseguiva una grande e dispendiosa infrastruttura, che a parole avrebbe dovuto rivoluzionare la mobilità cittadina, sono state progressivamente abbandonate dalla varie Giunte targate Caruso anche altre possibilità, a partire dalle piste ciclabili e dagli spazi pedonali, restituendo di fatto sempre più spazio alle automobili. È il paradosso di una politica che ha sacrificato la città in nome di una nuova mobilità senza poi essere capace di garantirla, rinunciando anche a costruire una rete di trasporto pubblico di superficie valorizzando le infrastrutture già esistenti e disponibili.
Occorre inoltre superare la frammentazione del trasporto pubblico, promuovendo con Ferrovie della Calabria, Co.Me.Tra. e gli altri gestori un sistema di bigliettazione e un abbonamento unico che permettano a chi raggiunge Cosenza in autobus o in treno di utilizzare con lo stesso titolo di viaggio anche il trasporto urbano, perché non si può chiedere ai cittadini di lasciare l’automobile a casa senza rendere gli spostamenti semplici, accessibili e convenienti.
Il futuro di Cosenza non può essere deciso soltanto attraverso un progetto di parcheggi, ma richiede una scelta politica e urbanistica diversa che coinvolga l’intera area urbana. Meno automobili, meno cemento, consumo di suolo zero e un trasporto locale efficiente, integrato e realmente pubblico: è questa la direzione per restituire spazio alle persone e costruire una città nella quale per vivere e muoversi non sia necessario possedere e utilizzare un’automobile».