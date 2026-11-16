Continua la marcia trionfale della Cosenza Volley. Nella gara disputata contro il Crotone, le ragazze guidate da coach Crispino hanno confermato l'ottimo momento di forma fisica e mentale, imponendosi con un perentorio 3-0 (25/12 · 25/21 · 25/17 ). Una prestazione maiuscola, caratterizzata da grande solidità in difesa e cinismo in fase offensiva, che ha permesso alle lupe di controllare il match fin dalle prime battute senza mai lasciare spazio ai tentativi di rimonta delle avversarie.

I tre punti conquistati certificano la crescita costante del gruppo, capace di esprimere una pallavolo efficace e spettacolare davanti al proprio pubblico. Il successo contro il Crotone non è solo una conferma del valore della squadra, ma rappresenta anche il miglior biglietto da visita possibile in vista del prossimo, attesissimo impegno di campionato.

L'adrenalina infatti sale già per la sfida della prossima settimana: la Cosenza Volley farà visita al Cus Unical sul campo di Rende. Sarà un vero e proprio scontro al vertice, una partita dall'altissimo peso specifico in cui le due formazioni si giocheranno direttamente la prima posizione in classifica. L'ambiente rossoblù è pronto a vivere una giornata di grande sport, con la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per difendere il primato.