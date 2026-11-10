Schemi arcaici e finanza internazionale. Santini e bit. È la (solita) ’ndrangheta a due teste quella descritta dalla monumentale memoria depositata dai pubblici ministeri della Dda di Catanzaro nel processo Glicine contro i vertici e gli affiliati della cosca Megna di Papanice, a Crotone. Lo spaccato investigativo segna una sorta di salto quantico nella fenomenologia criminale dei clan calabresi: l'integrazione strutturale di veri e propri esperti di pirateria informatica – hacker italiani e stranieri – all'interno della catena di comando del sodalizio mafioso. La guerra ibrida della ’ndrangheta è iniziata anni fa e punta a rastrellare milioni di euro contando sulla tecnologia.

Come rimarcato dal pubblico ministero Alessandro Rho, le emergenze dibattimentali testimonierebbero «il livello di penetrazione della cosca Megna nell’economia e, più precisamente, nella finanza internazionale, ciò mediante hacker identificati-sodali e altri complici».

Un'evoluzione strategica in cui i vecchi metodi di coercizione fisica si fondono con codici informatici, terminali Pos manomessi e transazioni telematiche su conti esteri. Al centro di questo network di cyber-finanza illegale non ci sono semplici consulenti esterni scelti alla bisogna, ma figure integrate nel tessuto associativo della consorteria guidata dal boss storico Domenico Megna, detto "Zù Mico", e gestita sul campo dal fedelissimo Mario Megna.

I profili degli hacker: Salvatore Lumare e Marc Ulrich Goke

Nel cuore dell'impalcatura accusatoria figurano due nomi cardine della pirateria informatica al soldo dei Papaniciari: Salvatore Lumare (condannato in sede di rito abbreviato) e il cittadino tedesco Marc Ulrich Goke (indagato in un altro procedimento penale, secondo quanto riportato nella memoria del pm).

Salvatore Lumare (nato a Düsseldorf nel 1978 e trasferitosi a Crotone nel 2017) viene descritto dal pubblico ministero come l'elemento chiave per le transazioni finanziarie opache. Nella memoria dell'accusa si legge che «Lumare era l’esperto di pirateria informatica, abile ad operare con le "schede nere"».

La sua figura non si sarebbe limitata all'infrastruttura tecnologica: Lumare si sarebbe occupato di interfacciare il clan con una fitta rete di imprenditori compiacenti e faccendieri distribuiti tra la Calabria, l'Emilia-Romagna, la Lombardia e l'estero. Il suo compito principale era la predisposizione di terminali Pos manomessi e la creazione di portali d'acquisto shopping-online fittizi attraverso i quali simularne il "concetto di vendita" e monetizzare enormi somme di denaro derivanti da carte di credito clandestine esterne. È per questo ruolo che Lumare ha riportato una condanna in sede di rito abbreviato per associazione di stampo mafioso.

Accanto a Lumare avrebbe operato Marc Ulrich Goke, tecnico di nazionalità tedesca, condotto in Calabria direttamente dalla Germania e stazionato in pianta stabile a Papanice per oltre cinque mesi nel 2018. Nelle valutazioni della Procura, Goke «si rivelava il principale esperto di pirateria informatica e tecniche bancarie a disposizione della cosca crotonese, risultando il "fulcro informatico" del sodalizio, sia per quanto attiene l’esecuzione di transazioni finanziarie clandestine, operando sui c.d. "conti dormienti", sia per quanto concerne l’approvvigionamento e l’utilizzo di carte di credito e strumenti di pagamento off-line».

Il soggiorno calabrese dell'hacker tedesco era interamente curato e finanziato dalla cosca: veniva ospitato in strutture ricettive a disposizione del clan (un motel di Isola di Capo Rizzuto o un circolo di Crotone) e affiancato quotidianamente dai quadri dirigenti della mafia crotonese.

La presenza costante del tecnico tedesco nei racconti interni dei sodali viene scolpita con chiarezza da Mario Megna, intercettato mentre descrive con ammirazione l'operosità dell'esperto straniero ad alcuni complici: «Il tedesco... sì ma quello là è... sono cinque mesi che è a Papanice, quello là sta sempre buttato al computer non si alza mai, se vai la sera lo trovi al computer, vai la notte lo trovi al computer...».

In un'altra conversazione registrata ad agosto 2018 con un imprenditore, lo stesso Mario Megna ribadiva con vanto la portata internazionale dell'operazione d'ingegneria finanziaria allestita a Crotone: «Comunque questi sono dei cervelloni, non so... hanno preso due hacker, uno tedesco c’è... e un altro... mi sono dimenticato di dove, che hanno lavorato accoppiati, c’hanno messo tre anni Mauro... per metà soldi dell’oriente... e metà italiani...».

Il manuale del riciclaggio digitale: Pos off-line, carte nere e conti dormienti

L'inchiesta giudiziaria ha descritto nei dettagli il funzionamento del meccanismo tecnologico ideato dal gruppo hacker per conto dei Megna. Un sistema fondato su tre pilastri operativi: i Pos in modalità "off-line", le cosiddette "schede nere" e i "conti dormienti".

Partiamo dai Pos off-line. Nei normali circuiti di pagamento, le transazioni avvengono "on-line", ossia con una verifica immediata in tempo reale con i server della banca emittente. Gli hacker del clan, tuttavia, riprogrammavano i terminali Pos in modalità "off-line/manual". In questo modo, l'operatore inseriva manualmente il numero della carta e i codici di transazione senza che il Pos effettuasse il collegamento istantaneo alla rete di controllo centrale, rilasciando subito lo scontrino di approvazione ed eludendo nell'immediato i blocchi antiriciclaggio.

Altro passaggio: le schede nere. Le carte di credito impiegate per lo scarico dei fondi – provenienti prevalentemente da banche in Germania, Svizzera o Regno Unito – venivano denominate dagli uomini vicini al clan "schede nere". Erano dotate di plafond astronomici, fino a oltre 3,7 milioni di euro ciascuna.

Mario Megna spiegava ad alcuni affiliati modenesi e parmensi le potenzialità illimitate di questi strumenti: «Mi stanno mandando una carta con tre milioni e sette sopra, ci sono, quindi posso fare quello che voglio, se voglio vado a comprare le macchine se hanno il pos, io pago con il pos dopo venti secondi... pagato, hai capito o no?».

Un altro filone di operatività finanziaria riguardava la sottrazione di enormi liquidità giacenti su conti correnti bancari esteri dimenticati o non movimentati. Con una colorita ed efficace espressione gergale, Mario Megna definiva tali posizioni bancarie "i conti di Bin Laden", come captato lo stesso 21 novembre 2018 durante un incontro con il sodale emiliano Giacomo Pacenza: «Ma i conti correnti ce li hai tu?... Io sto facendo delle cose Giovà con dei conti... dormienti si chiamano, che sarebbero quelli di Bin Laden, tutti quelli che sono deceduti e hanno lasciato i soldi e non sanno come li devono smaltire i soldi...».

La rete di imprenditori

Secondo l’accusa, per monetizzare i milioni registrati sui Pos manomessi, l'organizzazione criminale necessitava di un'infrastruttura commerciale di copertura: aziende reali o fittizie disposte ad emettere fatture false per simulare l'acquisto di beni mai consegnati.

Dalla ricostruzione della Guardia di Finanza e del Ros dei Carabinieri emergono diversi imprenditori attratti dal business del cyber-riciclaggio. C’è un commerciante di auto in Emilia-Romagna, cooptato da Mario Megna per simulare l'acquisto di autovetture di lusso ed effettuare lo "scarico" delle carte nemiche sui Pos aziendali. Ci sono due fratelli titolari di una società di carpenteria e autoricambi che avrebbero collaborato con Lumare per configurare portali di shopping on-line abilitati ai soli pagamenti 2D (privi delle verifiche di sicurezza 3D Secure), consentendo transazioni simulate fino a 150mila euro al giorno. C’è un imprenditore alimentare, a cui l'hacker Lumare allestiva un sito e-commerce civetta per giustificare flussi finanziari illeciti.

Il colpo da 5 milioni in Montenegro

L'efficacia e la pericolosità del gruppo informatico non erano solo teoriche. Nel corso delle intercettazioni, i boss della cosca Megna richiamavano ripetutamente il successo di un'operazione finanziaria già portata a compimento in Montenegro nel novembre 2018, che avrebbe fruttato un bottino di 5 milioni di euro.

È ancora Mario Megna a raccontare i dettagli del riciclaggio transfrontaliero: «La settimana scorsa uno ha... PE-PE-PE-PE-PEM! Gli ho detto... "questa cortesia, tieni qua... e vai in Montenegro". Ha preso ed è andato in Montenegro ed è svenuto, ha detto che è stato in ospedale, cinque milioni di euro ha portato, in macchina, nel sottofondo... ti facciamo vedere delle cose... numeri mai visti!».

Di fronte alle titubanze di alcuni imprenditori scettici sulla riuscita delle operazioni digitali, Mario Megna interveniva in prima persona per offrire la propria garanzia mafiosa, rivendicando di aver assistito con i propri occhi al conteggio delle banconote: «Michè, scusate un attimo se vi interrompo... quando è con me chiacchiere non ne fanno... quello che ti sta dicendo è tutto reale e tangibile, se lui ti dice che prende tre milioni di euro, ha preso, te l’ho già detto io l’altra volta, l’ho visto io con i miei occhi che li hanno presi e se li sono messi in tasca... cinque milioni in una BMW e li hanno scesi...».

La catena di comando del clan: dal fiduciario Salvatore Aracri alla cassa del boss Mico Megna

Nonostante l'elevata sofisticazione tecnologica degli strumenti utilizzati, per la Dda di Catanzaro la regia dell'intero affare sarebbe rimasta saldamente ancorata alle tradizionali gerarchie di 'ndrangheta. Gli hacker non agivano in autonomia: rispondevano direttamente ai vertici del clan Papaniciaro. Zu Mico, Domenico Megna, avrebbe autorizzato e controllato i rendiconti e poi erogato i fondi in contanti. Mario Megna sarebbe stato il promotore dell'attività al Nord Italia e garante criminale degli hacker. Salvatore Aracri l’intermediario e gestore diretto della squadra di hacker formata da Salvatore Lumare e Marc Ulrich Goke, esecutori tecnici delle operazioni su POS offline, carte nere e conti dormienti.

La figura chiave di cerniera tra l'apice mafioso e il team di hacker sarebbe rappresentata proprio da Salvatore Aracri, fiduciario del capo clan. Aracri avrebbe avuto il compito di monitorare il lavoro degli informatici, coordinarne le trasferte e procurare la provvista finanziaria necessaria alla loro operatività.

Il finanziamento in contanti del boss Domenico Megna

Per l’accusa sarebbe stato proprio il capo della cosca, Domenico Megna, a finanziare personalmente la logistica delle operazioni di cyber-riciclaggio, mettendo a disposizione somme ingenti di denaro contante per acquistare i Pos manomessi ed equipaggiare gli hacker.

In un'intercettazione del 5 maggio 2019, Salvatore Aracri confidava a un sodale i dettagli del finanziamento ricevuto dal boss "Mico": «Sì, ma se mi costringe ancora gli dirò di darmi 250 mila Euro, 130/133 me li ha dati già. Capisci? Mi aveva detto che i soldi che incassiamo facciamo metà – metà... Ora se facciamo la prima operazione, sono disposto a restituire volentieri il denaro. Capisci? E così posso dire: "Qui questa è la tua parte e questo è il denaro che hai prestato"».

La Dda sintetizza così il ruolo propulsivo del boss: «Dalle captazioni si fa chiaro riferimento ad una dazione di denaro, consegnato a Salvatore Aracri da Domenico Megna, utile per acquistare i terminali Pos contraffatti... nonché il sostegno economico fornito dal boss anche a Marc Ulrich Goke, principale hacker a disposizione della cosca, sia nel corso del suo operato in Italia, quanto durante il suo spostamento in Germania».

Le cene riservate e le pretese del capocosca

Il controllo del boss si manifestava anche attraverso vertici periodici. Il 18 giugno 2019, ad esempio, le microspie ambientali installate sull'auto di Salvatore Aracri hanno registrato una cena riservata a cui partecipavano lo stesso Aracri, l'hacker tedesco Marc Ulrich Goke e il boss Domenico Megna.

Al terminale dell'incontro, dopo che Goke era sceso dall'autovettura per rientrare in hotel, il vecchio boss "Mico" si sincerava delle spese sostenute dal tecnico tedesco, dimostrando da un lato l'attenzione per il supporto logistico e dall'altro la pretesa di un rapido ritorno economico.

Domenico Megna: «Io dico che non gli bastano questi qua... non ha la casa?».

Salvatore Aracri: «Eh, se deve andare a Monaco, deve andare a Düsseldorf... ohì Mì questo costa più di 15.000 euro!». Un altro esempio della ’ndrangheta double face: va bene puntare a profitti milionari ma i conti vanno tenuti in ordine.