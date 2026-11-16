I finanzieri della Compagnia di Paola hanno trovato in un negozio prodotti privi delle certificazioni di sicurezza e delle informazioni obbligatorie per i consumatori. Il responsabile dell’attività è stato segnalato alla Camera di commercio

Erano in vendita in un negozio del Cosentino, ma non riportavano le informazioni obbligatorie per i consumatori ed erano privi delle certificazioni minime di sicurezza. I militari della Compagnia di Paola della Guardia di Finanza hanno sottoposto a sequestro amministrativo oltre 6.800 articoli destinati a uso elettrico o industriale.

Il controllo rientra nelle verifiche del Comando provinciale di Cosenza sul rispetto delle norme che regolano la vendita al dettaglio. Secondo quanto riferito dalle Fiamme gialle, le irregolarità riscontrate riguardano sia le certificazioni richieste per i prodotti sia le informazioni che devono essere messe a disposizione di chi li acquista. Nella nota non vengono precisati il comune in cui si trova il negozio né le tipologie di articoli sequestrati.

Oltre a ritirare la merce dalla vendita, i finanzieri hanno segnalato il responsabile dell’esercizio alla Camera di commercio. Spetta a quest’ultima valutare le violazioni contestate in materia di sicurezza dei prodotti e di rispetto del Codice del consumo e applicare le eventuali sanzioni amministrative.