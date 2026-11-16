Il consigliere regionale chiede di riaprire il confronto sul collegamento tra Cosenza e Fiumefreddo Bruzio. La proposta prevede 18 chilometri di tracciato e una galleria di quattro chilometri e mezzo sotto la Catena Costiera

Dopo il frontale costato la vita a cinque persone nella galleria Fiego, sulla statale 107 a San Fili, il consigliere regionale Orlandino Greco torna a chiedere un collegamento alternativo tra Cosenza e il Tirreno. L’incidente di sabato 14 novembre ha riportato al centro del dibattito la sicurezza della Silana-Crotonese, mentre proseguono gli accertamenti sulla dinamica dello scontro.

«La sicurezza di chi viaggia non può essere affidata soltanto alla prudenza individuale», scrive Greco in una nota. La proposta che il consigliere rilancia è quella della Strada dei Bruzi, una nuova arteria che collegherebbe Cosenza a Fiumefreddo Bruzio passando per Castrolibero e Cerisano. Nella configurazione illustrata da Greco, il tracciato si svilupperebbe per circa 18 chilometri, con due carreggiate separate, due corsie per senso di marcia e nessun incrocio a raso. Il passaggio attraverso la Catena Costiera sarebbe affidato a una galleria di circa quattro chilometri e mezzo. Il percorso comprenderebbe anche viadotti e tratti in trincea.

L’ipotesi non nasce dopo l’incidente. Il collegamento compare già nei documenti di pianificazione della Provincia di Cosenza e lo scorso gennaio è stato discusso a Palazzo dei Bruzi dai sindaci di Cosenza, Castrolibero, Cerisano e Mendicino, alla presenza dello stesso Greco. Per il consigliere, una nuova direttrice potrebbe alleggerire il traffico sulla 107 e rendere più accessibili anche centri della costa come Paola e San Lucido, con ricadute sul turismo e sulle attività economiche.

Il rilancio, per ora, è una richiesta di confronto. Nella nota Greco non annuncia finanziamenti né tempi di realizzazione, ma chiede a istituzioni, amministrazioni locali ed enti competenti di approfondire fattibilità, costi e modalità di realizzazione.