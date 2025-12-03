L’Associazione Cavalieri San Silvestro promuove a Cosenza, l’evento solidale “Il buono che unisce”, un contest del panettone organizzato con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno dell’unità di chirurgia pediatrica dell’ospedale dell'Annunziata.

L’iniziativa si svolgerà il prossimo 13 dicembre a partire dalle ore 17 e sarà ospitata a Villa Rendano. Una giuria composta da esperti del settore della gastronomia e della pasticceria ma anche da rappresentanti istituzionali del territorio, valuterà i panettoni in gara. Anche il pubblico potrà esprimere il proprio voto. «Si tratta – è scritto in un comunicato – di una manifestazione benefica che coniuga la solidarietà con la tradizione dolciaria».