Istigazione a delinquere e apologia di reato, con l’aggravante dell’utilizzo di Facebook e Instagram: il giovane è indagato per la diffusione online di contenuti riconducibili alla propaganda jihadista. Sequestrati i dispositivi elettronici, le indagini sono ancora in fase preliminare

Un ventenne di origine marocchina è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare dagli investigatori della Digos di Bologna, nell'ambito di un'indagine sulla diffusione in rete di contenuti riconducibili alla propaganda jihadista.

L'attività investigativa è stata avviata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica dell'Emilia-Romagna (Cosc), impegnato nel monitoraggio della propaganda fondamentalista online. Il giovane sarebbe stato individuato attraverso diversi profili social, utilizzati per pubblicare e ricondividere materiale ritenuto di interesse investigativo, in particolare sulle piattaforme Facebook e Instagram.

La perquisizione, eseguita lo scorso 18 novembre dalla sezione antiterrorismo della Digos, non ha portato al rinvenimento di oggetti o materiali fisici penalmente rilevanti. Gli accertamenti sui dispositivi elettronici hanno tuttavia consentito di individuare contenuti e riferimenti alla shahada, la professione di fede islamica, al tawhid, il principio dell'unicità di Dio, e a brani musicali del genere nasheed, composizioni vocali di carattere religioso presenti anche nella produzione propagandistica di ambienti estremisti.

Smartphone e altri dispositivi informatici sono stati sequestrati per consentire ulteriori approfondimenti tecnici e investigativi.

Al ventenne vengono contestate, allo stato, le ipotesi di reato di istigazione a delinquere e apologia di reato, con l'aggravante dell'utilizzo di strumenti informatici e telematici. Il giovane resta indagato nell'ambito di un procedimento ancora in fase preliminare.