L'uomo, un cubano di 46 anni, ha raggiunto la compagna anche nell'abitazione dei vicini, dove la donna aveva cercato rifugio. Colpita più volte all'addome con un coltello da cucina, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena. L'aggressore è stato fermato con l'accusa di tentato femminicidio

Una lite in casa, poi la fuga disperata in strada per cercare di mettersi in salvo. Si è consumata a Santa Sofia, sulle colline del Forlivese, una grave aggressione ai danni di una donna cubana di 44 anni, accoltellata ripetutamente dal compagno, un connazionale di 46 anni.

Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri di Forlì, tutto sarebbe iniziato nella serata di ieri, all'interno dell'abitazione condivisa dalla coppia. Durante il litigio, l'uomo avrebbe aggredito la donna, costringendola a scappare in strada nel tentativo di trovare riparo.

La 44enne ha cercato aiuto bussando alla porta dei vicini di casa, ma il compagno l'avrebbe raggiunta anche all'interno dell'abitazione, colpendola più volte con un grosso coltello da cucina. Sono stati proprio i vicini a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi.

La tempestività della segnalazione ha consentito al personale del 118 di intervenire rapidamente anche con l'elisoccorso. La donna, ferita gravemente all'addome, è stata trasportata all'ospedale Bufalini di Cesena, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza nel corso della notte.

Le sue condizioni sono molto gravi e la prognosi resta riservata, anche se, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Il 46enne è stato fermato dai carabinieri. Le accuse contestate sono tentato femminicidio, lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'aggressione e i motivi che hanno portato alla violenza.