Il Consiglio di amministrazione ha votato all'unanimità per riportare Huang alla presidenza e alla carica di amministratore delegato, dopo le dimissioni presentate due settimane prima. Decisive le rassicurazioni sui possibili rischi per la sicurezza nazionale. Trump conferma di aver parlato direttamente con il board e con il manager, sostenendo di aver contribuito alla decisione

Nvidia riporta Jensen Huang al vertice dell'azienda. A distanza di circa due settimane dalle sue dimissioni, il manager è stato reintegrato con effetto immediato nei ruoli di presidente, amministratore delegato e membro del Consiglio di amministrazione. La decisione è stata approvata all'unanimità dal board, che ha dichiarato di aver maturato piena fiducia nella sua capacità di guidare il gruppo dopo una serie di incontri e approfondimenti.

Secondo quanto comunicato dall'azienda, il Consiglio ha valutato anche gli eventuali profili di rischio per la sicurezza nazionale, acquisendo pareri da alti funzionari del governo statunitense. Le rassicurazioni ricevute avrebbero escluso criticità legate al ritorno di Huang alla guida del colosso dei semiconduttori.

Le dimissioni del manager erano arrivate in seguito a indiscrezioni riguardanti presunte relazioni extraconiugali, tra cui una con una donna che, secondo le ricostruzioni circolate, avrebbe potuto avere legami con l'intelligence cinese, e un'altra con una dipendente direttamente sottoposta alla sua supervisione.

Trump: «Il board ha preso la decisione giusta»

Il ritorno di Huang ha ricevuto anche il sostegno del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha commentato la vicenda su Truth Social. Secondo il capo della Casa Bianca, il Consiglio di amministrazione di Nvidia ha compiuto una scelta corretta e necessaria, considerando il ruolo strategico del manager per il futuro dell'azienda e per l'economia americana.

Trump ha inoltre affermato che il governo statunitense non dispone di elementi per ritenere che il reintegro di Huang rappresenti un pericolo per la sicurezza nazionale. Ha tuttavia invitato Nvidia a proseguire le verifiche interne sul rispetto delle normative americane in materia di controlli sulle esportazioni, sottolineando l'importanza di tutelare gli interessi e la sicurezza degli Stati Uniti.

In un'intervista telefonica alla Cnbc, il presidente ha anche rivendicato un ruolo diretto nella decisione. «Ho parlato con il board direttamente e indirettamente e ho avvertito chiaramente che fosse la cosa giusta da fare. E li ho convinti», ha dichiarato, aggiungendo di aver parlato con Huang domenica sera, prima dell'annuncio ufficiale.

Il peso strategico di Nvidia e le parole di Musk

Trump ha definito «responsabile» la scelta del Consiglio, spiegando che i componenti del board avevano chiesto garanzie sui possibili rischi per la sicurezza nazionale. Il presidente ha inoltre riconosciuto le difficoltà attraversate dalla società nelle ultime due settimane, sottolineando come il ritorno di Huang fosse importante soprattutto in una prospettiva di lungo periodo.

Alla domanda sull'eventuale influenza delle recenti turbolenze dei mercati finanziari sulla decisione, Trump ha ammesso che potrebbero aver avuto un peso, ma ha ribadito che la priorità era garantire la continuità della leadership aziendale.

Non sono mancati gli elogi alle capacità del manager, che il presidente ha descritto con una battuta: «Ha altri chip nel cervello che nessun altro conosce o comprende, incluso me».

Anche Elon Musk è intervenuto sulla vicenda, commentando il reintegro con poche parole affidate ai social: «L'errore è stato corretto».