Saranno premiate undici donne che si sono distinte nella cultura, nelle istituzioni, nelle professioni, nell’impresa, nello sport e nell’impegno per l’inclusione

Sabato 12 dicembre 2026, alle ore 18.00, Palazzo Arnone, sede della Galleria Nazionale di Cosenza, ospiterà la cerimonia di consegna della quinta edizione del Premio Jole Santelli. Il riconoscimento è intitolato alla prima donna a ricoprire la carica di presidente della Regione Calabria, la cui elezione ha segnato un passaggio nella storia della rappresentanza femminile nelle istituzioni regionali. La direzione del Premio è affidata a Mariangela Preta e a Paola e Roberta Santelli, sorelle di Jole. A presentare la serata sarà Francesca Russo.

Le undici storie di questa edizione raccontano il contributo delle donne alla vita pubblica attraverso esperienze concrete. Accanto alla tutela del patrimonio architettonico e alla formazione artistica, trovano spazio l’accessibilità del litorale per le persone con disabilità, la ricerca giuridica, l’impresa agricola e il teatro classico. Il Premio riconosce inoltre l’impegno per i diritti delle nuove generazioni e il risultato di una giovane atleta che si è affermata in una competizione internazionale.

Le premiate della quinta edizione Domenica Galluso, vicedirettrice dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Angela Giaquinta, pedagogista impegnata nell’Associazione Autismo Crotone e promotrice di un progetto di balneazione inclusiva per le persone con disabilità a Le Cannella, a Isola di Capo Rizzuto. Roberta Filocamo, architetta e responsabile dell’Area funzionale Patrimonio architettonico della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Reggio Calabria e Vibo Valentia. Vivienne Iona’, imprenditrice del settore automobilistico e rappresentante delle Concessionarie Iona’. Miriam Minasi, giovane atleta di wushu, prima classificata nella categoria Sanda B −56 kg, fascia 16–17 anni, al 17th Spring Dragon Wushu International Tournament.

Rita Bilotti, imprenditrice agricola, architetta paesaggista e titolare dell’azienda Serragiumenta. Ida Angela Nicotra, giurista, professoressa ordinaria di Diritto costituzionale e pubblico all’Università di Catania, presidente della Scuola Superiore di Catania e già componente dell’Autorità nazionale anticorruzione. Maria Dinatolo, originaria di Lamezia Terme, direttrice generale della Fondazione BEIC – Biblioteca Europea di Informazione e Cultura di Milano. Marina Terragni, giornalista, scrittrice e Autorità garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza.

Cinzia Maccagnano, attrice, regista e drammaturga, interprete e studiosa del mito e del teatro classico. Ermanna Carci Greco, figura di riferimento della vita istituzionale e culturale calabrese, più volte consigliera regionale e già presidente della Fondazione Carical. I partner del Premio La quinta edizione vede il coinvolgimento del Ministero della Cultura – Direzione regionale Musei Calabria, della Regione Calabria, della Città di Cosenza, della Galleria Nazionale di Cosenza, dell’Associazione Jole Santelli, di G.B. Spadafora e di Jonica Radio TV.