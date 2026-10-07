Dopo tre giorni di mobilitazione a Vibo Valentia, il Movimento Autonomo Territorio e Agricoltura ha raggiunto l’area dell’ex zuccherificio e poi una delle rotatorie di accesso allo scalo. Presidio della Polizia Stradale. La protesta proseguirà per tutta la giornata

Dopo i tre giorni di blocco a Vibo Valentia i trattori dei manifestanti del Movimento Autonomo Territorio e Agricoltura si sono spostati a Lamezia Terme per attuare un nuovo presidio. Alla spicciolata hanno raggiunto l’area dell’ex zuccherificio e successivamente hanno iniziato a muovere verso l’aeroporto l’aeroporto.

Al momento stanno occupando una delle rotatorie di accesso all’infrastruttura. Il luogo è presidiato dagli uomini della Polizia Stradale per la gestione delle criticità.

Gli agricoltori insistono nel chiedere una riduzione del costo del gasolio agricolo schizzato a quota 1,60 euro. La protesta, secondo quanto annunciato dagli organizzatori, si protrarrà per tutta la giornata.