La letteratura incontra la musica dal vivo e si trasforma in un'esperienza immersiva. Prende il via venerdì 27 novembre, alle ore 21, al Museo multimediale di Cosenza, la rassegna “Intrecci, racconti a mezza coda”, un ciclo di reading musicali che punta a far dialogare la parola scritta con le suggestioni del pianoforte e le possibilità espressive delle tecnologie multimediali.

Ad aprire il cartellone sarà “Il pianista dell'Oceano”, monologo tratto da “Novecento” di Alessandro Baricco, affidato alla voce di Mario Tursi Prato, speaker di Rai Radio Calabria, e alle musiche di Francesco Perri, già direttore del Conservatorio di Cosenza. Lo spettacolo è una produzione Idea s.r.l., con la regia di Gianfranco Confessore e Alessio Falbo.

Al centro del racconto c'è Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento, il leggendario pianista nato su un transatlantico e destinato a trascorrere l'intera esistenza senza mai mettere piede sulla terraferma. Una storia sospesa tra realtà e immaginazione, nella quale la musica diventa linguaggio universale e metafora della libertà, della paura e delle scelte che definiscono una vita.

«La scelta di organizzare una rassegna di racconti e musica dal vivo nasce dal desiderio di creare uno spazio di incontro tra linguaggi artistici diversi, in cui la parola scritta e la musica possano dialogare, contaminarsi e arricchirsi reciprocamente», spiega Renato Nuzzolo, direttore del Museo multimediale.

«Il reading permette di dare voce ai testi, alle emozioni e alle storie, trasformando la lettura in un'esperienza condivisa e coinvolgente. La musica dal vivo, invece, aggiunge una dimensione sonora ed emotiva, capace di amplificare il significato delle parole e di creare un'atmosfera suggestiva». A completare l'esperienza saranno i multiscreen immersivi della struttura, pensati per accompagnare visivamente la narrazione.

La scelta del testo di Baricco non è casuale. Come sottolinea Francesco Perri, Novecento possiede una musicalità intrinseca che lo rende particolarmente adatto a questo tipo di rappresentazione.

«Il monologo si presta particolarmente a una rassegna di reading e musica dal vivo in quanto la sua stessa struttura è profondamente legata al ritmo, alla musicalità delle parole e all'ascolto. La storia di Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento, il pianista nato e vissuto su una nave senza mai scendere a terra, offre numerosi spunti di riflessione che parlano ancora al pubblico contemporaneo».

A interpretare il racconto sarà Mario Tursi Prato, che evidenzia la forza emotiva dell'opera: «Si tratta di uno dei libri più amati di Baricco. Una storia con un intenso impatto sentimentale che ci porta a riflettere sul senso della vita».

Con “Intrecci, racconti a mezza coda”, il Museo multimediale di Cosenza inaugura così un nuovo percorso culturale che affida alla contaminazione tra letteratura, musica e immagini il compito di offrire al pubblico una diversa modalità di ascolto e partecipazione.