Una notte di festa si è trasformata in violenza a Vibo Marina, nella frazione Bivona, dove un minorenne è stato aggredito da un gruppo di coetanei durante una serata sulla spiaggia l’11 agosto scorso.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, il giovane è stato colpito ripetutamente da un coetaneo con un tirapugni, riportando lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

Le indagini

Sul posto era intervenuto personale della Squadra Volante per i primi accertamenti. Successivamente, grazie all’attività investigativa della Squadra Mobile, è stato identificato uno degli aggressori, anch’egli minorenne, denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Catanzaro con l’accusa di lesioni aggravate e porto abusivo di arma.

La misura preventiva

Parallelamente, la Divisione Anticrimine ha notificato al ragazzo la misura del Dacur (divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di intrattenimento), emessa dal questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, che impedisce al giovane violento di frequentare i locali della movida cittadina. Un provvedimento che punta a prevenire nuovi episodi di disordine e a garantire la sicurezza dei frequentatori dei luoghi di svago.

Accertamenti in corso

Le indagini non si fermano: la Polizia sta svolgendo ulteriori accertamenti per identificare gli altri ragazzi coinvolti nell’aggressione, con l’obiettivo di fare piena luce su una vicenda che ha scosso la comunità locale e rilanciato il tema della sicurezza nelle aree della movida.