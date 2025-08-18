L’episodio durante una festa sulla spiaggia di Bivona. Lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Scatta anche il divieto di accesso ai locali della movida
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Una notte di festa si è trasformata in violenza a Vibo Marina, nella frazione Bivona, dove un minorenne è stato aggredito da un gruppo di coetanei durante una serata sulla spiaggia l’11 agosto scorso.
Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, il giovane è stato colpito ripetutamente da un coetaneo con un tirapugni, riportando lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.
Le indagini
Sul posto era intervenuto personale della Squadra Volante per i primi accertamenti. Successivamente, grazie all’attività investigativa della Squadra Mobile, è stato identificato uno degli aggressori, anch’egli minorenne, denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Catanzaro con l’accusa di lesioni aggravate e porto abusivo di arma.
La misura preventiva
Parallelamente, la Divisione Anticrimine ha notificato al ragazzo la misura del Dacur (divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di intrattenimento), emessa dal questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, che impedisce al giovane violento di frequentare i locali della movida cittadina. Un provvedimento che punta a prevenire nuovi episodi di disordine e a garantire la sicurezza dei frequentatori dei luoghi di svago.
Accertamenti in corso
Le indagini non si fermano: la Polizia sta svolgendo ulteriori accertamenti per identificare gli altri ragazzi coinvolti nell’aggressione, con l’obiettivo di fare piena luce su una vicenda che ha scosso la comunità locale e rilanciato il tema della sicurezza nelle aree della movida.