A conferire a Prato, nella serata del 21 novembre scorso, il premio Sentinella del Creato 2026, a Gabriella Sconosciuto, assessore del comune di Guardia Piemontese, è stata l’associazione Greenaccord nell’ambito del XXI Forum dell’Informazione Cattolica per la Custodia del Creato.

Le sfide del mercato globale

L’edizione di quest’anno, intitolata Il comparto tessile in Italia. Luci e ombre nell’ottica della cura del creato, ha riunito decine di giornalisti ed esperti da tutta Italia per analizzare le sfide della moda circolare e le contraddizioni del mercato globale. La scelta di Prato come sede dell’evento ha assunto un forte valore simbolico: proprio nella città toscana, infatti, l’antica tradizione ottocentesca dei cenciaioli ha anticipato di oltre un secolo il concetto moderno di economia circolare attraverso il recupero e la rigenerazione degli scarti tessili.

I valdesi della Calabria

In questo contesto di confronto, Gabriella Sconosciuto, coordinatrice del Centro Culturale Valdese Gian Luigi Pascale, ha portato all'attenzione della platea nazionale la storia dei Valdesi di Calabria e la testimonianza concreta del laboratorio di tessitura. Nelle lunghe motivazioni si spiega che il premio assegnato all’assessore Sconosciuto è da ricondurre alla capacità dell’amministratrice, di «custodire e rilanciare la memoria storica, l'identità culturale e i saperi artigianali sostenibili del territorio calabrese. Animatrice instancabile di iniziative sociali, musicali e di confronto come il Festival delle Riforme Culturali, ha promosso il laboratorio di arte tessile nato per salvare dall'oblio le antiche tecniche di lavorazione dei valdesi di Calabria e la realizzazione del tradizionale abito guardiolo. Attraverso l'uso sapiente di telai manuali, coloranti ecologici e fibre naturali locali come la ginestra, la canapa, il lino, il cotone e la seta, il progetto dà vita a manufatti di altissima qualità nel pieno rispetto dei tempi e delle risorse della natura».

Esperienza virtuosa

Con questo riconoscimento, Greenaccord premia un'esperienza virtuosa che dimostra come il dialogo ecumenico e la tutela delle radici storiche possano tradursi in economia circolare, bellezza sostenibile e futuro per le comunità locali. Con il premio Sentinella del Creato, Greenaccord valorizza figure del mondo del giornalismo, della cultura, della scienza e dell’impegno civile impegnate a leggere il rapporto tra persona, ambiente e responsabilità. «Incontrare una realtà storica come quella pratese ci ricorda quanto il lavoro artigianale e la capacità di dare nuovo valore a ciò che sembra scarto non siano mai solo una questione tecnica, ma una scelta culturale e spirituale – ha dichiarato Gabriella Sconosciuto a margine della cerimonia – Per noi, che portiamo avanti una memoria fatta di resistenza, dignità e legame profondo con la nostra terra, tessere significa unire fili diversi in una trama comune: custodire il creato, non sprecare, restituire senso al fare con le mani».

Riconoscimento inaspettato

«È un riconoscimento inaspettato che accetto con grande emozione e sincera sorpresa – Gabriella Sconosciuto – Non lo sento solo mio, ma condiviso con chi ogni giorno anima questo spazio, custodisce la nostra storia e crede in un modo più giusto e sostenibile di abitare il mondo. Grazie a chi ci accompagna in questo cammino, da Guardia Piemontese e dalla Calabria fino a ogni luogo in cui la nostra storia trova ascolto». Tra le sentinelle 2026 vi sono anche due donne del mondo della TV: Christiana Ruggeri capo redattrice del Tg2 che ha ricevuto il premio alla memoria, avendoci lasciato da poco e Simona Rolandi giornalista della Domenica sportiva.