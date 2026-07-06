La Calabria fa registrare numeri da primato sia nei dati consolidati del primo semestre dell’anno sia nelle previsioni per la stagione estiva. Da gennaio a giugno la Calabria ha mostrato una crescita record di arrivi e presenze. "Alloggiati web" del Viminale indica un aumento del 10,54% rispetto al 2025.

Il dato più significativo riguarda l'attrattività verso l'estero, con un aumento degli arrivi internazionali pari al 23,19%. Questi numeri collocano la Calabria al primo posto per crescita della componente straniera, superando altre regioni a forte vocazione turistica come la Puglia (+14,63%) e la Sardegna (+11,44%).

Il mese di maggio è stato particolarmente brillante per la regione, che si è classificata al secondo posto a livello nazionale per crescita percentuale, che si è attestata al 26,22%, subito dopo il Trentino-Alto Adige. Le presenze, ovvero i pernottamenti, hanno registrato un incremento ancora superiore, pari al 30,5%.

Le analisi previsionali del ministero del Turismo per il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre confermano la vitalità del territorio calabrese, pur con una gestione oculata dei prezzi.

A differenza di altre regioni che hanno applicato rincari più marcati (come l'Emilia-Romagna al +4%), la Calabria prevede un incremento contenuto delle tariffe delle strutture ricettive, pari al 2%.

Sebbene non compaia tra le primissime posizioni per saturazione delle strutture sulle piattaforme online (OTA) - guidate da Veneto ed Emilia-Romagna al 51% - la regione beneficia del forte interesse per le risorse e il patrimonio balneare, che a livello nazionale mantiene una saturazione prevista del 51% e tariffe stabili.

Il quadro nazionale

I dati relativi al primo semestre del 2026 elaborati dal ministero dell'Interno e dal ministero del Turismo delineano un quadro di crescita robusta e diffusa del turismo nazionale. L'Italia rafforza la sua posizione quale meta tra le più desiderate del Mediterraneo per capacità attrattiva, competitività dei prezzi e saturazione delle strutture.

Cresce la domanda estera. Aumentano le prenotazioni. Il settore extra-alberghiero guida la crescita del settore ricettivo. Più affitti brevi che vacanze in albergo. Prezzi su del 3/5%.

Ma andiamo per ordine.

Secondo le rilevazioni della piattaforma "Alloggiati web" del Viminale, il primo semestre dell’anno ha fatto registrare un incremento complessivo degli arrivi pari al 4,43% rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo dato è il risultato di due dinamiche distinte ma convergenti. Da una parte il turismo internazionale, in forte espansione e con un aumento del 6,45% degli arrivi. Dall’altra il turismo domestico, in tenuta positiva e con una crescita dell'1,97%, con picchi in Umbria (+13,64%) e Liguria (+8,89%). Maggio è stato un mese a doppia cifra lungo tutta la penisola, con il 12,92% in più di arrivi ed il 18,77% in più di presenze.

Le regioni che in generale hanno mostrato i risultati più significativi sono la Calabria (+10,54%), l’Umbria (+9,70%), il Piemonte (+9,22%), la Sardegna (+8,24%), la Puglia (+7,43%) e la Liguria (+6,56%).

Le regioni che hanno beneficiato maggiormente della spinta del turismo internazionale sono la Calabria (+23,19%), la Puglia (+14,63%), l’Abruzzo (+14,04%), il Molise (+13,14%), la Basilicata (+11,55%), la Sardegna (+11,44%) e il Piemonte (+10,38%).

Più bed & breakfast e affitti brevi che vacanze in albergo

Un dato particolarmente interessante riguarda la tipologia di alloggio scelta: il settore extra-alberghiero guida la crescita con un incremento del 7,46%, superando significativamente le strutture alberghiere, che comunque segnano un valore positivo del 2,27%.

Le previsioni per l’estate

Le prospettive per la stagione estiva sono estremamente incoraggianti. La domanda internazionale, dice il ministero del Turismo, mostra una dinamica espansiva, con un aumento delle ricerche aeree del 26%. Ferragosto segna già un +17% nelle ricerche voli mentre l’ultimo fine settimana di agosto vola al +33%.

Il Regno Unito conferma un interesse crescente verso l’Italia, con un aumento delle ricerche aeree pari al 39% rispetto all’anno precedente. L’incremento delle ricerche di voli risulta ancora più marcata in alcuni mercati europei emergenti o in rafforzamento, quali Polonia (+76%), Germania (+66%) e Spagna (+48%), dai quali provengono i maggiori incrementi delle ricerche, sebbene su volumi assoluti inferiori.

A fronte di questa domanda, l'Italia ha risposto potenziando la capacità aerea del 14% (posti sui voli di linea diretti), un incremento superiore a quello dei competitor mediterranei come Spagna (+8%), Grecia (+7%) e Francia (+2%).

Le prenotazioni nelle strutture ricettive

L'Italia si conferma al vertice in Europa per il tasso di occupazione delle strutture ricettive vendute tramite canali online (OTA). Con un tasso medio di saturazione del 51,2%, il Belpaese supera nettamente la Spagna (42,8%) e la Francia (32,9%).

Le regioni che prevedono il maggior affollamento per l'estate 2026 sono il Veneto ( 57,5%), l’Emilia-Romagna (56,7%), le Province autonome di Trento (55,7) e Bolzano (54,9%), il Friuli-Venezia Giulia (53,7%), la Sicilia (53,3%) e la Toscana (52,5%), tutte con valori superiori alla media nazionale. La maggior parte delle regioni del Mezzogiorno si attesta, invece, intorno al 45%.

Prezzi e tariffe

Nonostante la forte domanda, l'Italia mantiene una posizione di alta competitività tariffaria. La tariffa media nazionale si attesta a 153 euro, risultando sensibilmente più economica rispetto ai 170 euro della Spagna e ai 195 euro della Grecia. Gli aumenti tariffari più significativi all'interno del territorio nazionale si riscontrano in Emilia-Romagna (+4%), seguita da Valle d’Aosta, Lombardia e Trentino-Alto Adige, ciascuna con un aumento pari al 3%, e dalla Calabria (+2%).

L’analisi conferma un incremento complessivo delle tariffe, seppure con intensità eterogenea tra i diversi segmenti. Le aree montane registrano la crescita più marcata (+5%), collocandosi al primo posto per aumento dei prezzi medi. Seguono le città d’arte e le destinazioni termali, entrambe in aumento del 4%, e le località lacuali, che segnano una crescita del 3%. Il segmento balneare si mantiene invece sostanzialmente stabile.

L'offerta italiana si diversifica con successo, non limitandosi più alla sola offerta balneare. I laghi sono il prodotto più ricercato per l'estate 2026, con una saturazione prevista del 54%. Le località termali ed il mare sono al 51% di saturazione dei posti letto nelle strutture ricettive. Le città d'arte rimangono la meta d'elezione per i viaggiatori singoli e per il mercato francese.

Guardando ai profili dei viaggiatori (basandosi sui trend consolidati nel 2025), le coppie italiane rappresentano il segmento principale (45%), seguite dalle famiglie (33%). Queste ultime prediligono destinazioni lacuali e balneari per il comfort e i servizi offerti. Il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, ha definito i risultati complessivi emersi dai numeri su arrivi e presenze e sulle previsioni per l’estate come il frutto di un «costante lavoro di squadra tra Governo, imprese e operatori del settore». «I dati del Viminale confermano che, nel mondo delle sfide globali, l’Italia del turismo continua a mettere a segno risultati da record. Il settore turistico - ha concluso il ministro - si rivela sempre più strategico, confermandosi pilastro dell’economia nazionale. Il ministero del Turismo continuerà ad investire e a pensare positivo».