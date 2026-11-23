Le canzoni e i monologhi di Brunori Sas diventano un album dal vivo. Uscirà venerdì 11 dicembre per Island Records «Tuttobrunori», il progetto discografico che raccoglie le registrazioni dell’omonimo spettacolo teatrale. A dicembre arriverà anche «Quasi TuttoBrunori», una produzione Sky Original che accompagnerà il pubblico dal palco alla Calabria del cantautore.

Il disco documenta la tournée prodotta da Vivo Concerti, in programma nei teatri italiani fino al 25 novembre. La formula alterna musica e narrazione, riprendendo la tradizione del teatro-canzone attraverso la scrittura e l’autoironia di Dario Brunori.

Al centro dello spettacolo ci sono gli affetti, la memoria, il tempo che passa e il rapporto tra vicende personali e contraddizioni della società. I monologhi accompagnano i brani e ne modificano il contesto d’ascolto, collegando il repertorio musicale alle riflessioni dell’autore.

La scaletta comprende 28 tracce, tra introduzione, canzoni dal vivo e interventi in prosa. Si apre con «Intro» e «28/09/77», seguite da «La verità» e «La ghigliottina». Nel percorso trovano spazio, tra gli altri, «La vita com’è», «Come stai», «Yoko Ono», «L’uomo nero», «Al di là dell’amore» e «Canzone contro la paura». Verso la conclusione arrivano «Per due che come noi» e «L’albero delle noci», prima del monologo finale «2 anni dopo».

Ad accompagnare Brunori è la formazione impegnata nella tournée: Mirko Onofrio all’arpa viggianese, mallet station, flauti e cori; Simona Marrazzo ai cori, alle percussioni e alla Solina; Massimo Palermo alle percussioni; Stefano Amato al violoncello e alla mandola contralto. Completano il gruppo Dario Della Rossa al pianoforte e alle tastiere, Luigi Paese alla tromba e al flicorno, Gianluca Bennardo al trombone e all’eufonio e Lucia Sagretti al violino, theremin e cori.

La produzione è firmata da Brunori Sas e Taketo Gohara, che cura anche il mix. Il mastering è affidato a Giovanni Versari.

«Tuttobrunori», già disponibile in preordine, uscirà in digitale, triplo LP e doppio CD, con booklet fotografico dedicato allo spettacolo. Entrambi i formati fisici saranno proposti anche in versione autografata e numerata, in esclusiva per lo shop Universal.

Il racconto proseguirà in televisione con «Quasi TuttoBrunori», realizzato da Sky Content Factory. Il documentario prenderà le mosse dallo spettacolo per seguire il cantautore nei luoghi della sua Calabria, attraverso ricordi, esperienze e ispirazioni che hanno accompagnato la sua storia personale e artistica.

La messa in onda è fissata per il 28 dicembre alle 21.15 su Sky Arte e alle 22.30 su Sky Uno, con disponibilità in streaming su NOW.