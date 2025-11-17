Social
Home page>Economia e Lavoro>Vertenza ex LSU-LPU, la ...

24 ORE ALL NEWS

Video

Economia e Lavoro
Vertenza ex LSU-LPU, la protesta si sposta a Roma

I lavoratori ex LSU-LPU chiedono l'aumento del monte ore e il riconoscimento dei contribuiti per il periodo antecedente alla stabilizzazione

17 novembre, 2025
ULTIMA ORA
L’intervento

Orlandino Greco: «Il +1,3% della Calabria non è un caso: la crescita è frutto di scelte e investimenti»

Il rapporto di Banca d’Italia certifica un primo semestre in controtendenza: industria, costruzioni e investimenti trainano la crescita. Ora serve continuità
Redazione
Orlandino Greco: «Il +1,3% della Calabria non è un caso: la crescita è frutto di scelte e investimenti»
Efficientamento energetico

Bonus elettrodomestici al via: come funziona, chi può richiederlo e perché martedì 18 novembre sarà una corsa contro il tempo

Dalle 7 del mattino sarà possibile inviare la domanda tramite App IO o sito dedicato. Voucher da 100 o 200 euro a seconda dell’Isee, tetto complessivo di 48,1 milioni e domanda valida fino a esaurimento fondi
Luca Arnaù
Bonus elettrodomestici al via: come funziona, chi può richiederlo e perché martedì 18 novembre sarà una corsa contro il tempo\n
L'editoriale

La Calabria che scompare tra laureati in fuga e borghi destinati a morire: serve un piano per i giovani

Il Rapporto Svimez 2024 conferma l’esodo dei migliori dal Mezzogiorno. Senza investimenti concreti, infrastrutture digitali e lavoro dignitoso, la regione rischia di perdere quasi un quinto della popolazione nei prossimi 25 anni. È il momento di fare qualcosa
Franco Laratta
La Calabria che scompare tra laureati in fuga e borghi destinati a morire: serve un piano per i giovani\n
Allarme sui ribassi

La crisi dell’olio tra prezzi bassi e carenza di manodopera: «Meno di 10 euro al litro non è un buon extravergine»

VIDEO | Da Corigliano Rossano la denuncia di Cesare Renzo, portavoce dei produttori della Dolce, durante una passeggiata tra gli ulivi: «Se continuiamo così rischia di cambiare anche il paesaggio»
Matteo Lauria
La crisi dell’olio tra prezzi bassi e carenza di manodopera: «Meno di 10 euro al litro non è un buon extravergine»\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Societa

Brunori suona all'Annunziata per il reparto di Neonatologia

17 novembre 2025
Ore 11:00
Brunori suona all'Annunziata per il reparto di Neonatologia
Cronaca

Rione Massa senz'acqua, esplode la rabbia dei residenti: ecco le voci della protesta

Residenti del rione Massa, situato nel centro storico di Cosenza, scendono in strada per protestare contro la mancanza d'acqua che ormai dura da giorni.

14 novembre 2025
Ore 20:37
Rione Massa senz'acqua, esplode la rabbia dei residenti: ecco le voci della protesta
Societa

Cosenza, il 20 novembre a Villa Rendano un convegno nazionale su donne vittime di violenza e lavoro

L'avvocato Rosa Libera Pellicori presenta il convegno nazionale "Dal silenzio alla tutela, donne lavoratrici vittime di violenza sul lavoro" in programma il 20 novembre a Villa Rendaco a Cosenza

14 novembre 2025
Ore 13:14
Cosenza, il 20 novembre a Villa Rendano un convegno nazionale su donne vittime di violenza e lavoro
Società

Giulia Tarsitano da Cosenza a Milano e ritorno: «Ecco perché sono tornata»

13 novembre 2025
Ore 15:04
Giulia Tarsitano da Cosenza a Milano e ritorno: «Ecco perché sono tornata»
Societa

Cosenza, il 20 novembre a Villa Rendano un convegno nazionale su donne vittime di violenza e lavoro

L'avvocato Rosa Libera Pellicori presenta il convegno nazionale "Dal silenzio alla tutela, donne lavoratrici vittime di violenza sul lavoro" in programma il 20 novembre a Villa Rendaco a Cosenza

14 novembre 2025
Ore 13:14
Cosenza, il 20 novembre a Villa Rendano un convegno nazionale su donne vittime di violenza e lavoro
Società

Giulia Tarsitano da Cosenza a Milano e ritorno: «Ecco perché sono tornata»

13 novembre 2025
Ore 15:04
Giulia Tarsitano da Cosenza a Milano e ritorno: «Ecco perché sono tornata»
Societa

Brunori suona all'Annunziata per il reparto di Neonatologia

17 novembre 2025
Ore 11:00
Brunori suona all'Annunziata per il reparto di Neonatologia
Cronaca

Rione Massa senz'acqua, esplode la rabbia dei residenti: ecco le voci della protesta

Residenti del rione Massa, situato nel centro storico di Cosenza, scendono in strada per protestare contro la mancanza d'acqua che ormai dura da giorni.

14 novembre 2025
Ore 20:37
Rione Massa senz'acqua, esplode la rabbia dei residenti: ecco le voci della protesta
Societa

Cosenza, il 20 novembre a Villa Rendano un convegno nazionale su donne vittime di violenza e lavoro

L'avvocato Rosa Libera Pellicori presenta il convegno nazionale "Dal silenzio alla tutela, donne lavoratrici vittime di violenza sul lavoro" in programma il 20 novembre a Villa Rendaco a Cosenza

14 novembre 2025
Ore 13:14
Cosenza, il 20 novembre a Villa Rendano un convegno nazionale su donne vittime di violenza e lavoro
Società

Giulia Tarsitano da Cosenza a Milano e ritorno: «Ecco perché sono tornata»

13 novembre 2025
Ore 15:04
Giulia Tarsitano da Cosenza a Milano e ritorno: «Ecco perché sono tornata»
Societa

Brunori suona all'Annunziata per il reparto di Neonatologia

17 novembre 2025
Ore 11:00
Brunori suona all'Annunziata per il reparto di Neonatologia
Cronaca

Rione Massa senz'acqua, esplode la rabbia dei residenti: ecco le voci della protesta

Residenti del rione Massa, situato nel centro storico di Cosenza, scendono in strada per protestare contro la mancanza d'acqua che ormai dura da giorni.

14 novembre 2025
Ore 20:37
Rione Massa senz'acqua, esplode la rabbia dei residenti: ecco le voci della protesta
Rapporto Bes

In Calabria si vive male (secondo l’Istat): crisi economica e sociale senza precedenti, il Nord è lontanissimo

Il sistema regionale è ai limiti della sostenibilità. Le carenze strutturali sono molto gravi e in costante peggioramento. I dati del report: ecco i settori in crisi. Regione sul fondo della classifica per economia, lavoro, salute e istruzione
Redazione Economia
In Calabria si vive male (secondo l’Istat): crisi economica e sociale senza precedenti, il Nord è lontanissimo\n
Sindacati Calabria

Ad Amantea la Giornata delle Rsu della Cisl Fp della Calabria con oltre 500 rappresentanti e dirigenti sindacali

Tante le testimonianze, le proposte, le richieste e riflessioni sui rinnovi contrattuali del Settore Pubblico, sulla legge di bilancio 2026, sull’esigenza di Riforma della Polizia Locale, sulla valorizzazione del capitale umano nel lavoro pubblico
Redazione
Ad Amantea la Giornata delle Rsu della Cisl Fp della Calabria con oltre 500 rappresentanti e dirigenti sindacali\n
Il progetto

Castrovillari, nei campi della fattoria solare una opportunità di riscatto per i detenuti

Nei terreni attigui all’istituto di pena Rosetta Sisca è in allestimento un impianto agrivoltaico dove i reclusi potranno trovare una occupazione stabile. Nella sede di Confapi la sottoscrizione dell’accordo
Salvatore Bruno
Castrovillari, nei campi della fattoria solare una opportunità di riscatto per i detenuti\n
Esodo drammatico

Giovani in fuga dall’Italia: in dieci anni oltre un milione di partenze dal Sud verso Nord ed estero

Il “Rapporto Italiani nel Mondo 2025” fotografa un Paese in movimento: i giovani emigrano per scelta e necessità, spinti da squilibri economici e mancanza di opportunità. Il Mezzogiorno perde 373mila under 35
Redazione Economia
Giovani in fuga dall’Italia: in dieci anni oltre un milione di partenze dal Sud verso Nord ed estero\n
Il caso

«Difenderemo l’olio calabrese dalle speculazioni»: Gallo (e la Regione) in campo per tutelare i produttori

L’assessore all’agricoltura annuncia controlli più stringenti sulla filiera e un confronto con le associazioni di categoria dopo le denunce sul mercato invaso dall’olio tunisino
Redazione Attualità
«Difenderemo l’olio calabrese dalle speculazioni»: Gallo (e la Regione) in campo per tutelare i produttori\n
Bando turistico

Al via il bando per creare due nuovi alberghi diffusi a Corigliano Rossano

Pubblicato l’avviso per sostenere imprese e progetti ricettivi nei due centri storici. Domande fino al 9 dicembre via PEC
Redazione
Al via il bando per creare due nuovi alberghi diffusi a Corigliano Rossano\n
L’incentivo

Bonus Elettrodomestici: al via le domande dal 18 novembre

Il voucher coprirà il 30% del costo di acquisto, fino a 200 euro per nucleo familiare
Redazione
Bonus Elettrodomestici: al via le domande dal 18 novembre\n
Il bilancio

Calabria in ripresa economica secondo il rapporto Bankitalia: il Pil supera l’1% e cresce l’occupazione

Dal report “L’economia della Calabria. Aggiornamento congiunturale” presentato a Catanzaro emerge che nel primo semestre 2025 l’economia regionale cresce più della media nazionale e del Mezzogiorno. Tuttavia, restano deboli i consumi
Bruno Mirante
Calabria in ripresa economica secondo il rapporto\u00A0Bankitalia: il Pil supera l’1% e cresce l’occupazione\n
Il bando

Agricoltura, approvata la graduatoria provvisoria per le aziende gestite da giovani under 41

565 le domande istruite, di cui una parte ammessa a finanziamento. L’assessore regionale Gianluca Gallo: «Favoriamo il ricambio generazionale nelle campagne calabresi»
Redazione
Agricoltura, approvata la graduatoria provvisoria per le aziende\u00A0gestite da giovani under 41\n
Infrastrutture

«Cinquemila posti di lavoro nei cantieri della 106 ma in Calabria mancano operai specializzati»: la Cgil avvisa la Regione

Il segretario della Fillea chiede l’avvio di un piano straordinario di formazione: «Il territorio può diventare un laboratorio di sviluppo ma senza manodopera qualificata rischiamo di perdere un treno che non passerà più»
Redazione Economia
«Cinquemila posti di lavoro nei cantieri della 106\u00A0ma in Calabria mancano operai specializzati»: la Cgil avvisa la Regione\n
La crisi morde

«L’olio importato dalla Tunisia ci farà chiudere»: agricoltori calabresi in ginocchio per il crollo dei prezzi

Quest’anno a causa della siccità le rese sono state basse. Nei campi e nei frantoi cresce la preoccupazione per la vendita dei prodotti che, a queste condizioni, non è più conveniente. «Si importato miscele senza alcun controllo, questa è concorrenza sleale»
Luana Costa
«L’olio importato dalla Tunisia ci farà chiudere»: agricoltori calabresi in ginocchio per il crollo dei prezzi\n
La vertenza

Telecontact, incontro fin troppo riservato in Cittadella: i sindacati ci credono (e scioperano), i politici non parlano

Il presidente Occhiuto ha ricevuto i rappresentanti delle 4 sigle principali che lunedì confermano la mobilitazione in piazza Matteotti a sostegno dei 440 lavoratori di Catanzaro. Manifestazioni anche per Roma (dove arriveranno da Napoli), Ivrea, Aosta e Caltanissetta contro la decisione Tim di esternalizzare 1600 persone
Nico De Luca
Telecontact, incontro fin troppo\u00A0riservato in Cittadella: i sindacati ci credono (e scioperano), i politici non parlano\n
Il contributo

“Una casa per tutti”, dalla Regione Calabria un bonus fino a 300 euro per le famiglie più in difficoltà

Il sostegno, gestito da Comuni e Ambiti territoriali sociali, sostiene nuclei con ISEE fino a 17mila euro e promuove inclusione e dignità abitativa. L’assessore all’Inclusione sociale e Welfare Pasqualina Straface: «Avere un tetto sopra la propria testa è la prima condizione per vivere dignitosamente»
Redazione
“Una casa per tutti”, dalla Regione Calabria un bonus fino a 300 euro per le famiglie più in difficoltà\n
«PROMESSE NON MANTENUTE»

Incontro fra gli idonei 112 Calabria e la Regione, SI Cobas: «Perché l’Azienda Zero non c’era?»

Dal sindacato accuse verso i quadri: «Il presidente Miserendino era in corridoio ma non è entrato per l’incontro. Noi non ci fermeremo nella nostra battaglia»
Francesco La Luna
Incontro fra gli idonei 112 Calabria e la Regione, SI Cobas: «Perché l’Azienda Zero non c’era?»
Economia e Lavoro

Statale 106 Jonica, 30 milioni alla Benefit per il tratto Corigliano Sibari

La società, che fa parte del consorzio Eteria ed è specializzata in ingegneria del sottosuolo e delle fondazioni speciali, realizzerà 15 viadotti e due cavalcavia
Redazione
Statale 106 Jonica, 30 milioni alla Benefit per il tratto Corigliano Sibari\n
La triste fotografia

Calabria tra le regioni europee con i più alti tassi di disoccupazione di lunga durata: ecco l’analisi Eurostat

Secondo i dati del 2024, l’indice di disoccupazione duratura in Calabria raggiunge l’8,3%, tra i più elevati in Europa, insieme a Campania e Sicilia, evidenziando le difficoltà occupazionali persistenti nel Sud Italia
Redazione
Calabria tra le regioni europee con i più alti tassi di disoccupazione di lunga durata: ecco l’analisi Eurostat\n
Turismo e accoglienza

Porti turistici d’eccellenza: tra i premiati con i Blue marina awards anche gli scali calabresi. A Genova la cerimonia finale

L’iniziativa ospitata a Palazzo Doria, patrimonio Unesco dei Rolli genovesi. Tra i presenti anche la ministra Santanchè: «La portualità turistica è una risorsa strategica per l'Italia. Non si tratta solo di ormeggio, ma di accoglienza, cultura, mobilità»
Redazione Economia
Porti turistici d’eccellenza: tra i premiati con i Blue marina awards anche gli scali calabresi. A Genova la cerimonia finale\n
Emergenza abitativa

Nel 2024 oltre 40mila sfratti in Italia, tre su quattro per morosità. Calabria virtuosa: “solo” 172 provvedimenti in un anno

Le provincia con la percentuale più è Pescara. La nostra regione in controtendenza rispetto al resto d’Italia. I numeri pubblicati oggi dal Sole 24 Ore
Redazione Economia
Nel 2024 oltre 40mila sfratti in Italia, tre su quattro per morosità. Calabria virtuosa: “solo” 172 provvedimenti in un anno\n
Gigante in crescita

Piccole e medie imprese europee in crisi, la Cina avanza: import a doppia cifra e concorrenza imbattibile

Boom di acquisti di farmaci e automobili dall’Estremo Oriente. L’allarme di Confartigianato: «Italia sempre più dipendente da materie prime e beni prodotti e venduti dal colosso asiatico»
Redazione Economia
Piccole e medie imprese europee in crisi, la Cina avanza: import a doppia cifra e concorrenza imbattibile
Accordo regionale

Regione Calabria, firmato il contratto decentrato 2025 per i dipendenti della Giunta

Fp Cgil, Uil Fpl, Cisal Csa e Rsu: «Accordo innovativo e migliorativo, aumentano produttività e indennità»
Redazione
Regione Calabria, firmato il contratto decentrato 2025 per i dipendenti della Giunta\n
1
...
PIÙ LETTI
1

Latina-Cosenza decisa da un gol di Mazzocchi: tabellino e cronaca

2

Dal silenzio al sorriso, una vita oltre le barriere dell’autismo: la storia di Aldo “l’amico di tutti”

3

Rapporto Istat 2025: Calabria e Sud segnano il divario più alto nel benessere economico e sociale

4
Il caso

Cosenza, chiedono soldi ai passanti ma non è “Io leggo perché”. «Vagano da giorni senza insegnanti nelle ore di scuola»

5

Succurro incompatibile, presentato ricorso in Tribunale