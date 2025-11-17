Social
Societa
17 novembre, 2025
Cento anni

A Pisa l’omaggio al professor Antonio Di Cianni nel centenario

L’Associazione Esperia e la famiglia ricordano l’ex sindaco di San Marco Argentano con un evento al Caffè Letterario dell’Ussero
Redazione
A Pisa l’omaggio al professor Antonio Di Cianni nel centenario\n
Comuni tra la gente

Tre giorni per l’Infanzia e l’Adolescenza: nasce a Cerisano “Diritti in cammino”, il paese diventa una comunità educante

Dal 20 al 22 novembre incontri, laboratori, sport e creatività per celebrare la Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Un percorso condiviso tra istituzioni, scuola, associazioni e famiglie
Redazione
Tre giorni per l’Infanzia e l’Adolescenza: nasce a Cerisano “Diritti in cammino”, il paese diventa una comunità educante
Natale solidale

Mendicino lancia l’iniziativa “Un giocattolo sospeso”

Dal 17 novembre al 15 dicembre la città si mobilita per donare un sorriso ai bambini
Redazione
Mendicino lancia l’iniziativa “Un giocattolo sospeso”\n
Il concertone

Capodanno a Cosenza, Brunori non si sbilancia: «Mi sono tenuto libero»

All’ospedale di Cosenza per la Giornata della prematurità, l’artista sui rumors del concertone: «Dal 4 al 22 sarò in tour, ma a Natale saremo a casa»
Alessia Principe
Capodanno a Cosenza, Brunori non si sbilancia: «Mi sono tenuto libero»

Societa

Brunori suona all'Annunziata per il reparto di Neonatologia

17 novembre 2025
Ore 11:00
Cronaca

Rione Massa senz'acqua, esplode la rabbia dei residenti: ecco le voci della protesta

Residenti del rione Massa, situato nel centro storico di Cosenza, scendono in strada per protestare contro la mancanza d'acqua che ormai dura da giorni.

14 novembre 2025
Ore 20:37
Societa

Cosenza, il 20 novembre a Villa Rendano un convegno nazionale su donne vittime di violenza e lavoro

L'avvocato Rosa Libera Pellicori presenta il convegno nazionale "Dal silenzio alla tutela, donne lavoratrici vittime di violenza sul lavoro" in programma il 20 novembre a Villa Rendaco a Cosenza

14 novembre 2025
Ore 13:14
Società

Giulia Tarsitano da Cosenza a Milano e ritorno: «Ecco perché sono tornata»

13 novembre 2025
Ore 15:04
Societa

Società

Societa

Cronaca

Societa

Società

Societa

Cronaca

Castrolibero solidale

Mannarino: «Castrolibero è una rete che cresce: la comunità si ritrova tra cucina, danza e solidarietà»

La rete sociale del Comune si rafforza con Aliante Kitchen e tante iniziative dedicate a tutte le età. La consigliera Mannarino: «La forza sono le persone»
Redazione
Mannarino: «Castrolibero è una rete che cresce: la comunità si ritrova tra cucina, danza e solidarietà»
Eventi

Archeologia del femminicidio, ai Parchi di Crotone e Sibari un ciclo di incontri contro la violenza di genere

Il direttore Iemma: «Attraverso reperti e testimonianze materiali possiamo comprendere come il fenomeno abbia radici antiche e come dal passato possiamo trarre strumenti per cambiare il presente»
Redazione Attualità
Archeologia del femminicidio, ai Parchi di Crotone e Sibari un ciclo di incontri contro la violenza di genere\n
la sorpresa

Dario Brunori emoziona il reparto di Neonatologia dell’Ospedale Annunziata

Una visita speciale questa mattina a Cosenza, dove il cantautore ha incontrato i piccoli prematuri, il personale sanitario e i vertici dell’AO, regalando musica e sorrisi
Alessia Principe
Dario Brunori emoziona il reparto di Neonatologia dell’Ospedale Annunziata
cambia il tempo

Meteo Cosenza, oggi temperature oltre la media. Da domani pioggia e calo termico

Nel week-end la colonnina di mercurio potrebbe crollare vertiginosamente regalando le prime spolverate di neve sulle vette
Salvatore Lia
Meteo Cosenza, oggi temperature oltre la media. Da domani pioggia e calo termico
Opinioni

Calabria, paese per vecchi (che non mollano l’osso). E i giovani? Evaporati

È la regione più anziana d’Italia dopo la Liguria: per ogni bambino tra 0 e 14 anni ci sono più di due over 65. E non è un dato statistico: è un referto clinico, una diagnosi sociale
Francesco Vilotta
Francesco VilottaFilosofo e scrittore
Calabria, paese per vecchi (che non mollano l’osso). E i giovani? Evaporati\n
L’evento

Il Rotary Club di Rende accoglie il PDG Niccoli: «I valori di Paul Harris sono ancora la nostra guida»

Serata a Villa Fabiano con il decano del Rotary. Al centro il senso dell’essere rotariani oggi, tra tradizione e attualità
Redazione
Il Rotary Club di Rende accoglie il PDG Niccoli: «I valori di Paul Harris sono ancora la nostra guida»
L'evento

Le parole che bruciano, le donne che resistono: "Mai più sola" apre da Reggio una nuova stagione nella lotta alla violenza di genere

Al Museo Archeologico Nazionale il Network LaC al fianco dell’Associazione Jole Santelli per una stagione di impegno permanente. Paola Santelli: «Nessuna donna deve sentirsi sola, né colpevole del male che subisce». Per la direttrice editoriale di LaC Maria Grazia Falduto «L’informazione non può essere spettatrice: raccontare significa proteggere»
Silvio Cacciatore
Le parole che bruciano, le donne che resistono: \"Mai più sola\" apre da Reggio una nuova stagione nella lotta alla violenza di genere\n
Ricerca calabrese

Francesco D’Amico premiato ad Atene: miglior paper sulle emissioni di CO2 da campioni geologici

Il giovane ricercatore calabrese vince il Best Paper Award al MedGU 2025 con uno studio condotto tra CNR-ISAC e Università della Calabria
Redazione
Francesco D’Amico premiato ad Atene: miglior paper sulle emissioni di CO2 da campioni geologici
Cultura dell’allattamento

“Io allatto a km zero”, a Crosia una panchina simbolo del sostegno alle mamme

Iniziativa dell’Age e dell’Asp con il patrocinio del Comune. Dialogo, informazione e rete tra istituzioni e famiglie per promuovere l’allattamento
Redazione
“Io allatto a km zero”, a Crosia una panchina simbolo del sostegno alle mamme
Talento calabrese

Il modello creato da uno studente dell’Unical prevede la sepsi in tempo record

Il 22enne Emmanuel Pio Pastore sviluppa un sistema rapido e preciso per prevedere la sepsi in 24 ore e viene invitato al congresso Bioimeic 2025 in Algeria.
Redazione
Il modello creato da uno studente dell’Unical prevede la sepsi in tempo record
Societa

“Vesti d’Arte”, a Grazia Ciappetta il Premio Internazionale Arte-Terapia 2025

La prima edizione del progetto ideato da Marilena Rango premia la maestra di danza per il suo impegno nell’arte-terapia e nella danza come cura e inclusione.
Redazione
“Vesti d’Arte”, a Grazia Ciappetta il Premio Internazionale Arte-Terapia 2025
Progetti ad alta quota

Sila, riappare il sogno di unire Lorica a Camigliatello sul filo della funivia. Brutto: «Ci sono le risorse»

Il neo consigliere eletto nelle file di FdI ha tolto la polvere dal vecchio progetto di unire Monte Curcio e Botte Donato creando ununico comprensorio sciistico di 35 chilometri
Redazione
Sila, riappare il sogno di unire Lorica a Camigliatello sul filo della funivia. Brutto: «Ci sono le risorse»
Meteo

Weekend quasi estivo in Calabria, ma la prossima settimana arrivano pioggia e i primi fiocchi di neve

Temperature fino a 25°C nel Cosentino e nel Vibonese, ma i modelli indicano l’arrivo di piogge, aria fredda e possibili nevicate in quota
Salvatore Lia
Weekend quasi estivo in Calabria, ma la prossima settimana arrivano pioggia e i primi fiocchi di neve
Dighe e sicurezza

Approvati i Piani di emergenza per Tarsia e Redisole: “Più tutela per i cittadini”

La Regione Calabria approva i Piani di emergenza delle dighe di Tarsia e Redisole. La sindaca Succurro: “Passo avanti per sicurezza, agricoltura e trasparenza”.
Redazione
Approvati i Piani di emergenza per Tarsia e Redisole: “Più tutela per i cittadini”
Viabilità comunale

Zumpano avvia i lavori di bitumazione su Via Beato Francesco Marino

Dal 17 al 18 novembre interventi sul manto stradale nella zona commerciale con modifiche alla circolazione
Redazione
Zumpano avvia i lavori di bitumazione su Via Beato Francesco Marino\n
Situazione insostenibile

Carenza idrica a Cosenza, Mancini: «Caruso manda le bollette anziché risolvere il problema»

L’ex parlamentare si fa portavoce dei disagi vissuti da centinaia di cittadini: «L’emergenza intollerabile, considerato che la città è servita da ben cinque acquedotti»
Salvatore Bruno
Carenza idrica a Cosenza, Mancini: «Caruso manda le bollette anziché risolvere il problema»\n
L’iniziativa

Sudversive, il collettivo femminista che si ispira a Michela Murgia

Le socie fondatrici: «Viviamo un tempo in cui si moltiplicano i segnali di un nuovo oscurantismo che opprime donne e minoranze»
Redazione
Sudversive, il collettivo femminista che si ispira a Michela Murgia\n
L’allarme

Cosenza, autostazione sempre più terra di nessuno. La Confail Faisa: «Istituire una postazione fissa di Polizia»

Il sindacato torna a chiedere interventi urgenti alla luce dei gravi fatti di microcriminalità che si verificano tra le corsie dei pullman, specie nelle ore notturne
Redazione
Cosenza, autostazione sempre più terra di nessuno. La Confail Faisa: «Istituire una postazione fissa di Polizia»\n
Nuovi lavori

Corigliano, via ai lavori sul crocevia di via Roma e centro storico

Dal 17 novembre chiusure, deviazioni e senso alternato per il cantiere su via Roma, via San Francesco e piazza del Popolo
Redazione
Corigliano, via ai lavori sul crocevia di via Roma e centro storico\n
L’intervista

Giornata violenza sulle donne, a Cosenza il convegno nazionale organizzato dall’associazione 6libera.6come6

VIDEO | L’avvocato Rosa Libera Pellicori: «Iniziativa promossa nell’ambito del progetto SAFE, che ha l’obiettivo di contrastare le molestie nei luoghi di lavoro». Appuntamento il 20 novembre nella città dei Bruzi presso Villa Rendano
Salvatore Bruno
Giornata violenza sulle donne, a Cosenza il convegno nazionale organizzato dall’associazione 6libera.6come6\n\n\n
