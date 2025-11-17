A Pisa l’omaggio al professor Antonio Di Cianni nel centenario

Dal 20 al 22 novembre incontri, laboratori, sport e creatività per celebrare la Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Un percorso condiviso tra istituzioni, scuola, associazioni e famiglie
Al Museo Archeologico Nazionale il Network LaC al fianco dell’Associazione Jole Santelli per una stagione di impegno permanente. Paola Santelli: «Nessuna donna deve sentirsi sola, né colpevole del male che subisce». Per la direttrice editoriale di LaC Maria Grazia Falduto «L’informazione non può essere spettatrice: raccontare significa proteggere»
VIDEO | L’avvocato Rosa Libera Pellicori: «Iniziativa promossa nell’ambito del progetto SAFE, che ha l’obiettivo di contrastare le molestie nei luoghi di lavoro». Appuntamento il 20 novembre nella città dei Bruzi presso Villa Rendano