Dopo le tre giornate in città, la Festa dell’Uva e del Vino torna nella sua sede storica. Domani, venerdì 9 ottobre, alle ore 18, a Donnici, è in programma l’inaugurazione della 44ª edizione con il tradizionale taglio del nastro e lo spettacolo di fuoco di Cristian Cosentino. Alle ore 19 apriranno gli stand gastronomici ed i mercatini artigianali. La manifestazione proseguirà fino a domenica 11 ottobre con un programma ricco di iniziative culturali, artistiche e musicali.

Tra gli appuntamenti più significativi, sabato alle ore 18.30, in Piazza Mons. Bilotto, la svelatura da parte del sindaco Franz Caruso della Targa “Cosenza Città del Vino”. “Dopo le tre giornate in città – afferma Franz Caruso – torniamo sulle meravigliose colline di Donnici, nel suo borgo, per la 44ª edizione della Festa dell’Uva e del Vino. È una delle tradizioni più antiche del nostro territorio, ma anche una manifestazione che ogni anno sa rinnovarsi e diventare sempre più attrattiva. Per tre giorni piazze, strade e vicoli del borgo antico saranno animati da cultura, enogastronomia, musica e socialità”. “È motivo di particolare soddisfazione – aggiunge Franz Caruso – aver visto, quest’anno, le realtà associative di Donnici unirsi nell’Associazione temporanea di scopo.

È un segnale importante di partecipazione e di unità delle nostre migliori energie. Tutto questo rientra nella nostra idea di Cosenza attrattiva, una città che valorizza ogni parte del proprio territorio e che sa offrire ai cittadini e ai visitatori un’esperienza autentica e di qualità”.

“L’ingresso nella Rete delle Città del Vino – sottolinea, dal canto suo, l’assessore alle attività produttive ed al turismo Rosario Branda – ci permette di entrare nel circuito dell’enoturismo, un settore dalle grandi potenzialità. Il nostro territorio ha tutti gli elementi per intercettare una parte di questo mercato: dal vino ai prodotti identitari, fino alle eccellenze della nostra filiera agroalimentare. Con Cosenza attrattiva e Cosenza Contact puntiamo inoltre a rafforzare il ruolo di Cosenza come città Hub, mettendo in rete territori e produzioni e valorizzando il comparto durante tutto l’anno”.

Per consentire di raggiungere Donnici in maniera agevole e sicura sarà attivo, dalle ore 19.00 alle ore 1.30, un servizio di navetta gratuito. Il primo percorso collegherà Piazza G. Mancini, Piazza La Verde (ex Esso-Piazza Riforma) e Corso dei Bruzi-Piazza Santa Croce a Donnici, con ritorno sullo stesso itinerario. Il secondo collegherà il Campo sportivo di Donnici con Corso dei Bruzi-Piazza Santa Croce, e viceversa per il ritorno.