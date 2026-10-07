In occasione della 44ª edizione della “Festa dell’Uva e del Vino Cosenza – Donnici”, in programma nella frazione di Donnici Inferiore nelle giornate del 9, 10 e 11 ottobre 2026, la Polizia Municipale ha adottato un’ordinanza per disciplinare temporaneamente la sosta e la circolazione nelle strade interessate dallo svolgimento della manifestazione. Il provvedimento si è reso necessario per garantire condizioni di sicurezza per i partecipanti all’evento, per i residenti e per tutti gli utenti della strada, tenendo conto anche delle indicazioni contenute nell’ordinanza della Questura di Cosenza.

In particolare, dalle ore 7.00 dell’8 ottobre alle ore 14.00 del 12 ottobre 2026 saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione e il divieto di transito in piazza Mons. L. Bilotto e in via Santa Maria. Dalle ore 7.00 del 9 ottobre alle ore 2.00 del 12 ottobre, sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione su: CORSO DEI BRUZI (già SP 244), direzione Bivio Donnici - Piane Crati: •Ambo i lati, dal Bivio Donnici al civico n.33; •Lato sx, dal civico n.33 a fine competenza comunale; •Lato dx, ponticello fronte via Santa Maria-via San Michele; •Lato dx, da Piazza Mons. L. Bilotto a fine competenza comunale; •Piazzetta S. Croce, eccetto Bus Navetta (capolinea); CORSO DEI BRUZI (già SP 241), direzione Cosenza-Piano Lago: •Lato dx, da via G. Macchione a fine competenza comunale; •Lato sx, per tutta la sua estensione; STRADA COMUNALE da Donnici Inferiore a S. Ippolito: •Lato dx, da Corso dei Bruzi(già SP 244) alt. Civico 195 a C.da Timparello; •Ambo i lati, da C.da Timparello alla nuova variante per S. Ippolito (C.da Gazzarano); STRADA INGRESSO CANILE COMUNALE: •Ambo i lati, così come indicato e delimitato dalla segnaletica in loco.

Nello stesso periodo saranno previste specifiche limitazioni della sosta, con eccezioni per i residenti, per i veicoli degli espositori muniti di apposita autorizzazione e per i veicoli al servizio delle persone con disabilità muniti di regolare contrassegno, nelle seguenti aree: CORSO DEI BRUZI (già SP 244), direzione Cosenza-Piane Crati: •Lato dx, dal civico n.76(98) a Piazza M. L. Bilotto(eccetto espositori-persone con disabilità); •Lato dx, area parcheggio di fronte il civico 98-alt Chiesa di S. Maria(eccetto residenti); •Lato dx, area parcheggio nei pressi del civico 30(eccetto residenti-persone con disabilità); •Lato sx, da via San Michele per 10mt lineari(eccetto residenti); Piazza M. L. Bilotto, area parcheggio sottostante(eccetto residenti- espositori); Nei giorni 9, 10 e 11 ottobre, dalle ore 19.00 alle ore 24.00 e comunque fino a cessate esigenze, sarà istituito il divieto di transito su Corso dei Bruzi (già SP 244), in direzione Cosenza–Piane Crati, dal Bivio Donnici all’incrocio con la strada comunale per Sant’Ippolito, all’altezza del civico 195, escluso i veicoli di emergenza e soccorso, i mezzi delle Forze di polizia e della Polizia locale, i bus navetta, i veicoli dei residenti della frazione di Donnici Inferiore, i veicoli al servizio delle persone con disabilità e gli altri veicoli espressamente autorizzati.

Durante lo svolgimento della manifestazione, gli agenti di polizia stradale in servizio potranno adottare, per esigenze contingenti, ulteriori misure di regolazione del traffico e ogni altro provvedimento necessario in relazione alle condizioni della circolazione. Potrà inoltre essere modificata la durata dei provvedimenti in caso di anticipata o posticipata conclusione degli eventi. Le linee del trasporto pubblico urbano ed extraurbano potranno subire modifiche di percorso e di fermata in conseguenza dello svolgimento della manifestazione.