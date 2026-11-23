C'è un legame speciale tra Cosenza e Vincenzo Salemme, costruito nel tempo attraverso il teatro, la stima reciproca e un affetto che si rinnova a ogni incontro. Un rapporto che affonda le radici anche nel passato: era il 2000 quando l'attore e regista napoletano approdò per la prima volta al Teatro Rendano con lo spettacolo «Di mamma ce n'è una sola», ottenendo già allora un grande successo. Un legame che oggi si è ulteriormente rinsaldato con le cinque repliche, tutte sold out, della commedia «…E fuori nevica!»,- appuntamento inaugurale della stagione 2026-2027 della Rassegna L’Altro Teatro, curata da Gianluigi Fabiano – culminate con il conferimento del Premio Enzo Noce 2026.

Il riconoscimento è stato consegnato dal sindaco Franz Caruso a Salemme, proprio nell'anno in cui l'artista celebra i cinquant'anni di carriera. Alla cerimonia, sul palco del Rendano, erano presenti anche Pino Citrigno che con Noce ha condiviso il palco e l’esperienza de L’Altro Teatro, Carmela Caligiuri e Giusy e Paciocco Noce, moglie e figlio dello storico impresario teatrale cui il premio è intitolato. Istituito dal Comune di Cosenza e voluto dal sindaco Franz Caruso dopo la scomparsa di Enzo Noce, il premio ne custodisce la memoria e ne celebra l'eredità professionale.

Noce, storico impresario teatrale cosentino e calabrese, scomparso il 18 febbraio 2023, è stato per oltre cinquant'anni un protagonista e un punto di riferimento del mondo dello spettacolo, in particolare per il Teatro R0endano. Nel consegnare il premio, il sindaco Franz Caruso ha sottolineato il valore delle parole di apprezzamento rivolte da Salemme a Cosenza e al suo teatro: “Le parole di apprezzamento e di affetto rivolte alla nostra città e al Teatro Rendano da un artista come Vincenzo Salemme, che calca i palcoscenici dei più importanti teatri italiani e internazionali, rappresentano un riconoscimento significativo per il nostro teatro. Una testimonianza che rafforza ulteriormente un rapporto di amicizia lungo e duraturo.

Sono orgoglioso di averti qui, nella nostra città e sul palco del Rendano”. Il momento più significativo è arrivato alla conclusione della cerimonia, quando il sindaco ha voluto consegnare all'attore, idealmente, l'abbraccio di tutta la comunità: “Mi hanno chiesto in tanti di darti un abbraccio in segno di amicizia e lo faccio volentieri”. Salemme ha accolto il gesto con la sua consueta ironia, raccontando con spontaneità l'affetto e la gentilezza che incontra ogni volta in città: “I cosentini... Io dove vado vado m'abbracciano, mi offrono tutto, mi offrono il caffè, mi offrono da mangiare... Ma ti voglio bene, Cosenza”. Franz Caruso ha quindi ricordato anche le ragioni storiche e culturali di questa vicinanza, legata ai profondi rapporti tra Cosenza e Napoli, a lungo punto di riferimento universitario e culturale per tanti calabresi. Particolarmente sentite le parole di Salemme nel ricevere il premio.

“È molto importante perché certe testimonianze veramente ti danno forza, ti sostengono, perché uno a volte si pente e dice: “Ma sicuro che sto facendo bene?”. Io tutti i giorni ci penso, tutti i giorni mi sembra un miracolo vedere il teatro pieno, mi meraviglio sempre”. Un pensiero che restituisce la sensibilità di un interprete capace di conservare intatta la meraviglia del palcoscenico e il rispetto per il pubblico. Nel ringraziare la città, Salemme ha voluto sottolineare soprattutto il valore dell'amicizia ricevuta, estendendo il suo saluto anche ai compagni di scena.

Le cinque serate da tutto esaurito al Rendano e il conferimento del Premio Enzo Noce hanno così rinnovato una storia di affetto che dura da oltre venticinque anni. Una storia nella quale il teatro si conferma luogo di incontro, memoria e appartenenza, e nella quale l'abbraccio simbolico di Franz Caruso a Vincenzo Salemme è diventato l'abbraccio di un'intera città.