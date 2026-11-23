Scuole, famiglie e associazioni alla Camera di Commercio per il laboratorio “BenEssere Giovani”. Al centro dell’incontro l’ascolto dei ragazzi e il sostegno ai genitori

Riconoscere il disagio dei giovani che si isolano e sostenere le famiglie, superando letture che riducono il ritiro sociale alla pigrizia o alla mancanza di volontà. Sono i temi affrontati il 23 novembre alla Camera di Commercio di Cosenza, nel laboratorio “BenEssere Giovani – Hikikomori: comprendere il fenomeno, costruire nuove possibilità di intervento”.

L’appuntamento, ospitato nel Salone Eventi, ha riunito famiglie, dirigenti scolastici, docenti e operatori educativi, con la partecipazione dell’associazione Hikikomori Italia Genitori ETS.

Ad aprire i lavori è stata Erminia Giorno, segretaria generale della Camera di Commercio, che ha richiamato la necessità di «costruire un’alleanza tra famiglie, scuola, istituzioni e Terzo settore». Nelle sue parole, la collaborazione tra questi soggetti è necessaria per intercettare le difficoltà, ascoltare i ragazzi e accompagnarli.

Giorno ha inoltre richiamato la complessità delle dinamiche che possono accompagnare l’isolamento, soffermandosi anche sul rapporto con un ambiente digitale «progettato per catturare continuamente la nostra attenzione e il nostro tempo».

Loredana Giannicola, direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Calabria, ha invitato a guardare oltre i comportamenti più visibili. «Non si tratta semplicemente di un ragazzo che sceglie di restare nella propria stanza, ma di una forma di sopravvivenza emotiva, di un disagio profondo che nasce anche dalla difficoltà di rispondere alle pressioni e alle aspettative della società», ha affermato.

Nel suo intervento, Giannicola ha indicato nella conoscenza del fenomeno e nella consapevolezza degli adulti un primo passaggio per offrire ascolto e sostegno.

Il vissuto delle famiglie è stato al centro delle testimonianze di Elena Carolei, presidente di Hikikomori Italia Genitori ETS, e Caterina Parisi, coordinatrice dell’associazione per la Calabria. Entrambe hanno condiviso esperienze personali e riflessioni sulla necessità di riconoscere i segnali del disagio senza fermarsi a interpretazioni superficiali.

«Non si tratta di pigrizia o di una scelta, ma di una sofferenza profonda», ha sottolineato Carolei, chiedendo attenzione anche alla condizione dei genitori. Parisi ha invece sollecitato un cambiamento nello sguardo degli adulti: «Per aiutarli davvero, dobbiamo prima di tutto metterci in discussione come adulti, genitori e comunità educante».

All’incontro ha partecipato anche il content creator Danilo Lucirino, che si è rivolto ai ragazzi invitandoli a prendere parola e a cercare occasioni di confronto.