Il docente dell’Università di Bologna ha ricevuto il riconoscimento per meriti scientifici promosso dalla Commissione Cultura. Il legame con le origini: «Sono a Bologna da 50 anni, ma Cosenza è rimasta la mia città»

Cosenza ha conferito un riconoscimento per meriti scientifici a Paolo Gionchetti, professore ordinario di Medicina interna all’Università di Bologna, impegnato nella ricerca sulle malattie infiammatorie croniche intestinali. La consegna si è svolta nella sala consiliare di Palazzo dei Bruzi, durante una cerimonia dedicata al suo percorso professionale e al rapporto con la città d’origine.

L’iniziativa della Commissione consiliare Cultura, promossa dalla consigliera Bianca Rende, è stata introdotta e coordinata dal presidente Mimmo Frammartino. A consegnare il riconoscimento sono stati la stessa Rende e il sindaco Franz Caruso, alla presenza di colleghi, amici e pazienti.

«È un grande onore e una grandissima emozione essere premiato qui a Cosenza perché, per quanto mi sia stabilito a Bologna da 50 anni, Cosenza è rimasta la mia città», ha detto Gionchetti. Il docente ha ringraziato l’amministrazione, la Commissione e la consigliera promotrice, rivolgendo poi un pensiero alla famiglia e ai colleghi con cui ha condiviso il lavoro clinico e scientifico.

Il rapporto con i pazienti è stato al centro del suo intervento. Gionchetti ha richiamato i progressi compiuti negli ultimi quarant’anni nello studio delle malattie infiammatorie croniche intestinali e nella diagnostica, sottolineandone il contributo al miglioramento della qualità della vita delle persone.

Alla ricerca ha affiancato il compito della formazione: trasmettere ai giovani medici «passione, metodo, curiosità ed impegno», mantenendo l’ascolto come parte essenziale dell’assistenza.

«I pazienti non sono dei numeri, ma delle persone che hanno paure, difficoltà e aspettative di vita e che hanno dei sogni e noi dobbiamo aiutarli a realizzare questi sogni», ha affermato.

Nel ricordare il lavoro svolto insieme ai collaboratori, Gionchetti ha parlato della costruzione di un centro divenuto un riferimento nazionale, riferendo che oltre il 75% dei pazienti proviene da fuori regione.

Frammartino ha ripercorso alcune tappe della carriera del docente, ricordando la direzione del Centro di riferimento regionale “M. Campieri” del Policlinico Sant’Orsola di Bologna, l’attività di formazione e gli studi sul microbiota. Ha inoltre richiamato un riconoscimento ricevuto a Stoccolma per i risultati della ricerca.

Il sindaco Caruso ha intrecciato il ricordo personale degli anni della giovinezza, tra piazza Kennedy e via Arabia, con il valore del percorso professionale di Gionchetti. «Non basta la distanza a recidere il cordone ombelicale che ci lega alla nostra città», ha osservato, soffermandosi sulla disponibilità del medico verso i pazienti cosentini e calabresi.

La motivazione del riconoscimento definisce Gionchetti un «esempio di eccellenza, dedizione e valore, capace di portare il nome della propria terra nei più qualificanti contesti della ricerca scientifica internazionale».

Alla cerimonia sono intervenute anche Agata Mollica, presidente dell’Ordine provinciale dei Medici di Cosenza, e Ileana Luppino, dirigente medico della Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell’Annunziata. Ai loro contributi si sono aggiunte le testimonianze delle persone presenti, dedicate all’attività clinica e al rapporto umano costruito con il professore.