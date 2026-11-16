Otto consiglieri comunali chiedono interventi regolari di pulizia di strade e marciapiedi. Secondo le minoranze, foglie, terra e rifiuti ostruiscono tombini e griglie, ostacolando il deflusso dell’acqua

Quando piove, a Rende si ripresentano gli allagamenti e con loro i disagi alla circolazione. A sollevare la questione sono i consiglieri comunali di opposizione Ghionna, Garritano, Trombino, Galassi, Bilotti, Calvelli, Totera e Monaco, che in una nota congiunta chiamano in causa l’amministrazione sulla manutenzione ordinaria. «È da oltre un anno e mezzo che denunciamo questa situazione», scrivono, «ma continuiamo a non vedere una programmazione della manutenzione ordinaria realmente efficace e continuativa».

Per gli otto consiglieri, il problema comincia prima che piova, con la pulizia di strade e marciapiedi. Se foglie, terra e rifiuti restano sulla carreggiata, spiegano, la pioggia li trascina verso tombini e griglie. Il materiale si accumula, l’acqua defluisce con più difficoltà e questo, secondo l’opposizione, contribuisce agli allagamenti. «Non è una novità e, soprattutto, non è un problema imprevedibile», sottolineano i firmatari.

La critica non riguarda chi esegue gli interventi, ma chi li programma. «Non si tratta di responsabilità degli operatori, ma di precise responsabilità politiche», precisano i consiglieri. La richiesta al Comune è di assicurare interventi regolari, senza aspettare che siano gli allagamenti a dettare le priorità. «La manutenzione non può essere affidata all’improvvisazione o agli interventi dell’ultimo momento», si legge nella nota.