La nomina arriva in una fase delicata per il governo tra tensioni politiche e dossier economici aperti

Cambio al Ministero del Turismo dopo le dimissioni di Daniela Santanchè: il nuovo ministro è Gianmarco Mazzi. La nomina arriva in una fase politicamente delicata per il governo, segnata dalle tensioni interne alla maggioranza e dalle polemiche seguite ai recenti sviluppi politici e giudiziari.

La sostituzione di Santanchè si inserisce infatti in un quadro più ampio di difficoltà per l’esecutivo, dopo le dimissioni che hanno interessato anche altri esponenti del governo. Il nome di Gianmarco Mazzi è stato indicato come successore alla guida del dicastero del Turismo, un ministero considerato strategico soprattutto in vista della stagione estiva e delle politiche legate alla promozione del territorio.

Nel frattempo continua a far discutere anche il cosiddetto caso Piantedosi-Conte. Il ministro dell’Interno ha scelto la linea del silenzio, affidando ai propri legali il compito di tutelarlo rispetto alle accuse e alle polemiche legate a presunti favoritismi. La vicenda riguarda incarichi e consulenze che, secondo le opposizioni, necessiterebbero di ulteriori chiarimenti.

Sul piano politico, le opposizioni continuano ad attaccare il governo anche dopo il deferimento dell’Italia da parte della Corte penale internazionale per mancata cooperazione nel caso Almasri, un passaggio che ha ulteriormente acceso il confronto parlamentare.

A complicare il quadro per l’esecutivo c’è anche il fronte economico. La presidente del Consiglio ha incontrato i ministri economici per fare il punto sul Documento di finanza pubblica da inviare all’Unione europea entro la fine di aprile. I tecnici del Ministero dell’Economia sono al lavoro per valutare l’impatto delle tensioni internazionali sull’andamento del Pil e sui conti pubblici.

In questo contesto, la nomina del nuovo ministro del Turismo rappresenta uno dei primi tasselli del riassetto dell’esecutivo dopo le dimissioni che hanno segnato le ultime settimane politiche.