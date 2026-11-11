La Regione presenta a imprese e investitori gli strumenti per nuovi insediamenti produttivi. Nel dossier anche occupazione, turismo e programmi per le infrastrutture.

Porti, digitale, turismo, energia e servizi pubblici: sono i settori sui quali la Regione Calabria punta per attrarre nuovi investimenti, presentati l’11 novembre a Milano durante l’incontro «Il ponte che c’è già. Attrattività Italia: Calabria, investire nei territori».

L’appuntamento, ospitato nella Sala Buzzati del Corriere della Sera, è stato promosso da L’Economia del quotidiano con Regione Calabria e Fincalabra, con il contributo tecnico di FuturItaly. Il presidente Roberto Occhiuto ha incontrato rappresentanti di imprese e gruppi finanziari, illustrando incentivi, programmi infrastrutturali e prospettive di sviluppo.

Pil e occupazione: i dati presentati a Milano

Il quadro economico proposto agli investitori è contenuto nel working paper di FuturItaly «La Calabria in numeri». Secondo il documento, nel 2025 il Pil regionale è cresciuto dell’1,1%, mentre gli occupati sono aumentati del 3,8%, pari a circa 20.300 lavoratori in più, contro un incremento nazionale dello 0,8%. Il tasso di disoccupazione indicato è del 9,8%.

Il dossier riporta inoltre esportazioni superiori al miliardo di euro per il quinto anno consecutivo, con un aumento del 10,8% nel 2025 e un ulteriore incremento del 5,4% nel primo semestre 2026.

Guardando a un periodo più lungo, il fatturato delle imprese è passato, secondo il working paper, da 26 a 42 miliardi di euro tra il 2013 e il 2023. Nello stesso arco temporale il valore aggiunto ha raggiunto i 12 miliardi, con una crescita del 61,3%. Alle multinazionali viene attribuito il 18% del valore aggiunto delle imprese.

Occhiuto: autorizzazioni e tempi certi per le imprese

Nel suo intervento, Occhiuto ha indicato nella semplificazione amministrativa una delle condizioni per favorire gli insediamenti produttivi.

«Gli incentivi sono importanti, ma per un’impresa la vera differenza la fanno soprattutto la certezza delle autorizzazioni, la semplificazione amministrativa e tempi rapidi e prevedibili per realizzare i propri progetti. È su questo che dobbiamo continuare a lavorare», ha dichiarato.

Il presidente ha poi richiamato un’agevolazione sul costo del lavoro: «Abbiamo inoltre ottenuto dalla Commissione europea una deroga che consente alla Calabria, unica regione in Italia, di detassare fino al 50% il costo del lavoro per tre anni».

Nel materiale presentato, la misura viene descritta come una copertura del 50% dei costi salariali per 36 mesi per le nuove assunzioni. Tra gli altri strumenti illustrati figurano la Zes unica, il Programma regionale Fesr Fse+ 2021-2027 da 3,06 miliardi e contributi regionali fino al 40% per gli investimenti produttivi e al 65% per la ricerca industriale.

Il polo informatico di Cosenza e il ruolo dell’Unical

Uno dei capitoli del confronto ha riguardato il settore digitale. Secondo il dossier FuturItaly, Cosenza è l’ottavo sistema locale italiano per occupazione informatica e il primo nel Mezzogiorno, con un aumento degli addetti del 130% tra il 2012 e il 2022.

Su scala regionale, gli occupati nel software e nella consulenza informatica sarebbero cresciuti del 52,9% tra il 2020 e il 2024, a fronte del 24,1% nazionale.

Il documento indica inoltre l’Università della Calabria al primo posto in Italia per l’informatica nel ranking di Shanghai 2026. La Regione ha richiamato l’accordo firmato a settembre con il Governo e l’ateneo su intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni e data center. All’incontro milanese ha partecipato anche il rettore Gianluigi Greco.

Gioia Tauro, aeroporti e turismo

La logistica rappresenta un altro asse della proposta rivolta agli investitori. Il working paper attribuisce al porto di Gioia Tauro 4,49 milioni di Teu movimentati nel 2025, con una crescita del 14%. Nell’agglomerato industriale Zes, esteso su 607 ettari, risultano insediate 35 imprese.

Per gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone, il documento riporta complessivamente 4,3 milioni di passeggeri nel 2025, in aumento del 21% rispetto al 5% nazionale. Lo scalo reggino registra, secondo gli stessi dati, un incremento del 56,7%.

Sul turismo, il dossier segnala una crescita delle presenze dell’11,6% nel 2025, che sale al 28,5% per quelle straniere. La capacità ricettiva indicata è di 10,8 posti letto ogni cento abitanti, contro i 9,3 della media italiana.

Rifiuti, acqua ed energia: i programmi illustrati

Durante il confronto sono state presentate anche le dimensioni economiche dei programmi nei servizi pubblici. Il materiale diffuso indica una concessione ventennale per il ciclo dei rifiuti dal valore stimato di 8,12 miliardi di euro, circa 700 milioni di investimenti previsti nel servizio idrico entro il 2030 e 215,5 milioni per 21 interventi nei tre aeroporti, attraverso il Cis «Volare».

Per l’energia, il working paper riporta una produzione elettrica regionale pari a 2,1 volte la domanda nel 2024 e un obiettivo di 3.173 megawatt di nuova potenza rinnovabile entro il 2030. Nel dossier figurano inoltre 400 milioni di investimenti pianificati da A2A in Calabria al 2035.

Si tratta di programmi, stime e investimenti previsti illustrati nell’incontro, distinti dai dati sull’attività economica già registrata.

Il confronto con imprese e gruppi finanziari

La tavola rotonda è stata aperta dall’intervista del vicedirettore del Corriere della Sera, Daniele Manca, a Occhiuto. Sono intervenuti Mario Altieri di Morgan Stanley, Ludovico Diaz di NTT DATA Italia, Francesco Canzonieri di Nextalia, Renato Mazzoncini di A2A e Francesco Profumo, già ministro dell’Istruzione e presidente di Isybank.

Prima dell’appuntamento pubblico, il presidente della Regione ha partecipato a un incontro a porte chiuse con rappresentanti del mondo finanziario e imprenditoriale. Tra le realtà presenti, secondo il comunicato, Morgan Stanley, HSBC, Lazard, Macquarie, Advent International, Bregal Milestone, Fortress, Jefferies, Azimut e Invimit.

Al confronto hanno preso parte anche esponenti di imprese attive nel turismo, nell’energia, nei servizi ambientali e nelle tecnologie, tra cui Falkensteiner, Leonardo, Sizable Energy, Veolia, DXC Technology, Jakala, Comtel, Talent Garden, O2E, Altrama Italia e Zeta Holding. Presente, insieme al rettore dell’Unical, anche Paolo Piacenza, presidente dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

«Il nostro compito è quello di stimolare il mercato per trasformare queste potenzialità in nuovi investimenti, lavoro e crescita economica», ha concluso Occhiuto.