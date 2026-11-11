L’avvocato Pierluigi Pugliese riferisce un’assoluzione con la formula «il fatto non sussiste» e ripercorre la lunga vicenda giudiziaria che ha coinvolto il suo assistito

Il Tribunale di Cosenza ha assolto l’avvocato Luigi Maiorano nel processo Acheruntia. A comunicarlo è il suo difensore, l’avvocato Pierluigi Pugliese, che esprime soddisfazione per la pronuncia e riferisce la formula «il fatto non sussiste», ai sensi dell’articolo 530, comma 1, del codice di procedura penale.

La decisione, pronunciata oggi 11 novembre, arriva al termine di una vicenda giudiziaria che, secondo quanto riportato dal legale, ha accompagnato Maiorano per dodici anni.

Pugliese descrive un processo «lungo, articolato e complicato», nel quale la difesa ha sostenuto l’estraneità del proprio assistito alle condotte contestate. Nella nota, il legale richiama in particolare l’attività di Maiorano nella qualità di sindaco di Acri e rivendica il lavoro svolto per dimostrarne la distanza «da ogni forma di illegalità, men che meno a carattere mafioso».

Difensore di Maiorano fin dall’inizio del procedimento, Pugliese affianca alla soddisfazione professionale il legame personale con il collega, che chiama familiarmente “Gino”. Il legale definisce la vicenda un «vero e proprio incubo giudiziario» e si dice lieto di aver contribuito, attraverso il proprio lavoro, alla pronuncia assolutoria.

Nella ricostruzione della difesa, il percorso processuale è stato segnato anche da richieste di misure cautelari che, riferisce Pugliese, sono state sempre respinte.