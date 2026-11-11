Il deputato del PD ha visitato una cooperativa agricola e il Mercato Ittico di Schiavonea. La marineria chiede lo sblocco delle risorse per il credito d’imposta: «Il gasolio supera il 60% delle spese»

Costi di carburante e trasporto in aumento, margini ridotti per le imprese agricole e difficoltà per la marineria. Sono i problemi rappresentati al deputato del Partito Democratico Stefano Vaccari durante gli incontri del 9 novembre a Corigliano-Rossano, in una cooperativa della Piana di Sibari e al Mercato Ittico di Schiavonea.

A riferire i contenuti della visita sono il segretario cittadino del PD Francesco Madeo e il capogruppo in Consiglio comunale Giuseppe Candreva. Vaccari, componente della Commissione Agricoltura e capogruppo dem in Commissione Ecomafie, era accompagnato da una delegazione del circolo locale. Gli incontri si sono svolti a margine della presentazione del suo libro “Non è un gioco, è azzardo”.

I costi di produzione nella cooperativa agricola

La prima tappa ha riguardato una cooperativa impegnata nella coltivazione, lavorazione e commercializzazione di agrumi e pesche, che secondo la nota garantisce occupazione a centinaia di famiglie.

Nel confronto con i vertici e gli operatori sono state illustrate le conseguenze dell’aumento dei prezzi dei carburanti e dei trasporti. Secondo il resoconto del PD, i maggiori costi incidono sulle lavorazioni e riducono i margini, alimentando preoccupazioni anche per la tenuta occupazionale.

A Schiavonea la richiesta sul credito d’imposta

La delegazione si è poi spostata nell’area portuale di Schiavonea per assistere all’asta del pesce nel Mercato Ittico gestito dalla società consortile Meris. Vaccari ha incontrato il commissario liquidatore e si è confrontato con i pescatori impegnati nella vendita del pescato a grossisti e pescherie.

Secondo quanto denunciato dalla marineria e riportato nella nota, il gasolio incide per oltre il 60% sulle spese complessive delle imbarcazioni.

Da qui la richiesta di sbloccare rapidamente le risorse destinate al credito d’imposta. I pescatori considerano il sostegno necessario per evitare il fermo delle barche e salvaguardare la continuità dell’attività.

Le critiche del PD e i prossimi incontri

Madeo e Candreva collegano le difficoltà dei comparti ai ritardi infrastrutturali ed economici della Calabria. Nella loro valutazione, le risposte del Governo nazionale e di quello regionale si sono limitate a misure temporanee, senza affrontare in modo strutturale il costo dell’energia e il sostegno al reddito.

Il circolo annuncia la prosecuzione degli incontri con i settori produttivi nelle prossime settimane, coinvolgendo rappresentanti regionali e nazionali del partito.

«Vogliamo raccogliere le istanze reali del territorio per farci trovare pronti alla prova di governo», affermano i due esponenti dem, accompagnando l’annuncio con una critica alle politiche del centrodestra in Calabria e a livello nazionale.