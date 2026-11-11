Ventidue voti favorevoli e nessun contrario al provvedimento. Caruso e Mazzuca rivendicano l’impegno per la tutela dell’occupazione e la continuità delle attività

Il Consiglio comunale di Cosenza ha approvato con 22 voti favorevoli e nessun contrario la variazione al bilancio di previsione 2026-2028 che consentirà di procedere all’affidamento a soggetti esterni della gestione delle aree di sosta in superficie, coinvolgendo i lavoratori Amaco.

Il voto ratifica la deliberazione di Giunta numero 228 del 10 novembre 2026. Il provvedimento interviene in attesa della definizione delle procedure per la gestione complessiva del servizio, con l’obiettivo dichiarato dall’amministrazione di assicurare la continuità delle attività e tutelare l’occupazione.

La variazione di bilancio e il percorso per la sosta

Il passaggio consiliare consente di proseguire verso l’affidamento esterno delle aree di sosta in superficie. In questo percorso è previsto il coinvolgimento dei lavoratori Amaco, sul quale il sindaco Franz Caruso e il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca concentrano la loro dichiarazione congiunta.

«Il voto di oggi – affermano – conferma la bontà del percorso portato avanti con determinazione: salvaguardare il lavoro e offrire prospettive ai lavoratori Amaco».

I due amministratori rivendicano l’impegno per la difesa dei posti di lavoro e il riconoscimento delle competenze del personale. «Non abbiamo mai considerato la crisi di Amaco una semplice vicenda aziendale, ma una questione sociale che riguarda la dignità delle persone e il futuro delle loro famiglie, oltreché, ovviamente, un servizio fondamentale per la collettività».

Caruso e Mazzuca: «La tutela del lavoro è una priorità»

Per il sindaco e il presidente del Consiglio, l’approvazione della variazione rappresenta un passaggio nell’attuazione degli impegni assunti nei confronti dei dipendenti.

«La variazione approvata oggi ci permette di compiere un ulteriore passo nella direzione degli impegni assunti. La politica deve dimostrare di saper trovare soluzioni, non limitarsi alle dichiarazioni di solidarietà», dichiarano.

Caruso e Mazzuca ribadiscono quindi l’obiettivo della salvaguardia occupazionale: «Per noi la tutela del lavoro è una priorità irrinunciabile e continueremo a operare affinché nessun lavoratore venga lasciato indietro. Dietro ogni posto di lavoro c’è una persona, c’è una famiglia che ha diritto alla certezza del domani».