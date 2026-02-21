La deputata del Carroccio: «Forza Italia è il primo partito, legittime le aspettative di indicare un candidato presidente. Noi abbiamo lavorato all’unità della coalizione»

In vista delle Provinciali dell’8 marzo a Cosenza, interviene la parlamentare della Lega Simona Loizzo, che ribadisce la posizione del centrodestra unito a sostegno del loro candidato. La sfida per la guida dell’ente Provincia vedrà contrapposti il sindaco di Montalto Uffugo Biagio Faragalli, sostenuto dalla coalizione di centrodestra, e il primo cittadino di Cosenza Franz Caruso, candidato del centrosinistra.

Loizzo ribadisce la linea della Lega

Loizzo sottolinea con fermezza la compattezza della coalizione. «Il centrodestra unito è fortissimamente legato dalla candidatura di Faragalli che noi come Lega abbiamo fortemente voluto, senza poi che si dialogasse del dopo», ha affermato ai nostri microfoni la parlamentare a margine dell’incontro di ieri pomeriggio a Lamezia Terme sulla questione degli idonei nella pubblica amministrazione.

Un passaggio che chiarisce come la scelta del candidato sia stata considerata prioritaria rispetto a eventuali equilibri successivi. «Per noi Forza Italia è il primo partito in provincia di Cosenza, quindi abbiamo ritenuto legittime le aspettative di Faragalli presidente e lo sosterremo», ha aggiunto Simona Loizzo, rivendicando la coerenza della Lega nella costruzione dell’alleanza. La deputata ha evidenziato inoltre la presenza diretta del partito nella competizione elettorale. «Abbiamo, come Lega, dei candidati nella lista “Ad Maiora” insieme ad Italia del Meridione e Fratelli d’Italia».