Domenica 11 ottobre, dalle 9:30 alle 11:30, il circolo di Sinistra Italiana–AVS di Montalto Uffugo sarà in piazza Canonaco, a Taverna, per un’iniziativa pubblica dedicata alla campagna di tesseramento 2026 e al confronto con la cittadinanza.

L’appuntamento servirà a presentare le attività del circolo, raccogliere idee e proposte e discutere dei problemi e delle esigenze del territorio.

Il confronto con cittadini e quartieri

Il circolo presenta l’incontro come una tappa di un percorso destinato a proseguire nei prossimi mesi, attraverso altre iniziative e momenti di ascolto.

«Vogliamo costruire una presenza politica costante, capace di uscire dai luoghi della politica e stare nelle piazze, nei quartieri e tra le persone», si legge nella nota.

L’obiettivo dichiarato è rafforzare una comunità politica radicata a Montalto Uffugo, aperta al contributo di cittadini, giovani, lavoratrici e lavoratori.

Lavoro, ambiente e servizi tra le priorità

Tra i temi indicati da Sinistra Italiana–AVS figurano lavoro dignitoso, giustizia sociale, tutela dell’ambiente, pace, diritto alla salute e scuola pubblica.

Il circolo invita a partecipare quanti si riconoscono nei valori della sinistra e vogliono contribuire alle attività locali. «Tesserarsi significa scegliere di partecipare, condividere idee e contribuire a costruire un’alternativa», sottolineano i promotori.