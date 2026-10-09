Domenica 11 ottobre, dalle 9:30 alle 11:30, appuntamento in piazza Canonaco a Taverna. Il circolo annuncia altre iniziative sul territorio
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Domenica 11 ottobre, dalle 9:30 alle 11:30, il circolo di Sinistra Italiana–AVS di Montalto Uffugo sarà in piazza Canonaco, a Taverna, per un’iniziativa pubblica dedicata alla campagna di tesseramento 2026 e al confronto con la cittadinanza.
L’appuntamento servirà a presentare le attività del circolo, raccogliere idee e proposte e discutere dei problemi e delle esigenze del territorio.
Il confronto con cittadini e quartieri
Il circolo presenta l’incontro come una tappa di un percorso destinato a proseguire nei prossimi mesi, attraverso altre iniziative e momenti di ascolto.
«Vogliamo costruire una presenza politica costante, capace di uscire dai luoghi della politica e stare nelle piazze, nei quartieri e tra le persone», si legge nella nota.
L’obiettivo dichiarato è rafforzare una comunità politica radicata a Montalto Uffugo, aperta al contributo di cittadini, giovani, lavoratrici e lavoratori.
Lavoro, ambiente e servizi tra le priorità
Tra i temi indicati da Sinistra Italiana–AVS figurano lavoro dignitoso, giustiziasociale, tutela dell’ambiente, pace, diritto alla salute e scuola pubblica.
Il circolo invita a partecipare quanti si riconoscono nei valori della sinistra e vogliono contribuire alle attività locali. «Tesserarsi significa scegliere di partecipare, condividere idee e contribuire a costruire un’alternativa», sottolineano i promotori.