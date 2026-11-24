Sabato 28 novembre 2026 alle ore 17 in via delle Rose 17 verrà inaugurata a San Giovanni in Fiore la nuova sede del circolo di Forza Italia intitolato a Jole Santelli. A contestare vibratamente l’evento, organizzato dall’ex sindaca e ora consigliera regionale e coordinatrice cittadina degli azzurri Rosaria Succurro, è il movimento Spontaneamente di Luigi Candalise. «Questa volta la memoria corta sarà ospite d’onore – scrivono in una nota -. Tra i nomi annunciati figurano rappresentanti politici legati a una gestione amministrativa locale che ha lasciato un buco da 8 milioni di euro al nostro paese e che l’ha consegnato in mano a un commissario, delegittimando una chiara scelta politica dei cittadini che hanno votato».

Nel documento, il gruppo pone una serie di interrogativi diretti sulle intenzioni dei promotori e degli ospiti dell’iniziativa, richiamando i recenti passaggi istituzionali: «Si presentano qui con quale spirito? Forse parleranno di disservizi e problemi rigorosamente a modo loro, perché di questo ha parlato la loro capogruppo nell’ultima seduta del Consiglio? Forse faranno finta di niente, come se non ci fosse alcuna responsabilità su ciò che è stato combinato a San Giovanni in Fiore, pensando che i sangiovannesi abbiano l’anello al naso? Magari sghignazzando come nei momenti più tragici?».

Spontaneamente rivendica inoltre la consapevolezza e la memoria storica della comunità rispetto alle passate vicende amministrative: «Non bastano otto giorni per dimenticare, per farla franca. Il popolo sangiovannese conosce bene la propria storia, si ricorda delle scelte fatte, dei balletti e dei sorrisi di circostanza». La nota si conclude con un appello esplicito rivolto a una delle forze politiche coinvolte nell'appuntamento di sabato: «A questo punto possiamo dire ad alta voce: Forza Italia non renderti ulteriormente complice del disastro del nostro paese».