Emilio Di Cianni è stato nominato commissario comunale di Fratelli d’Italia a San Marco Argentano. L’incarico è stato conferito dal presidente provinciale del partito a Cosenza, Nicola Caruso, e resterà in vigore fino al prossimo congresso comunale.

Di Cianni subentra a Williams Verta e avrà il compito di accompagnare il partito nella fase di riorganizzazione locale, rafforzandone la presenza sul territorio e il rapporto con iscritti, amministratori e rappresentanti istituzionali.

«Accolgo questo incarico con orgoglio, senso di responsabilità e profondo spirito di servizio verso il partito e la mia comunità», ha dichiarato il nuovo commissario, ringraziando Caruso per la fiducia accordata e Verta per il lavoro svolto negli anni.

Le priorità: organizzazione, eletti e territorio

Tre le direttrici indicate per il nuovo corso del circolo cittadino: consolidare la struttura del partito, favorire la partecipazione di militanti e nuove energie e rafforzare il raccordo con gli amministratori e gli eletti.

Particolare attenzione sarà inoltre dedicata al confronto con il territorio, dalle associazioni alle categorie produttive fino ai giovani, con l’obiettivo di rendere Fratelli d’Italia maggiormente presente nel dibattito politico e amministrativo locale.

«La politica deve tornare a essere presenza, ascolto e capacità di assumersi responsabilità», ha sottolineato Di Cianni, che ha indicato nel lavoro di squadra e nel coinvolgimento della comunità politica i punti centrali del mandato.

La nomina apre quindi una nuova fase per Fratelli d’Italia a San Marco Argentano, in vista del prossimo congresso e della definizione dei nuovi assetti organizzativi locali.