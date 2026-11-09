Undici Consulte comunali per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa di Scalea. Il sindaco Mario Russo ha nominato presidenti e componenti degli organismi dedicati a bilancio, politiche sociali, sanità, cultura, turismo, spettacoli, giovani, lavori pubblici, porto, urbanistica e ambiente. Ecco tutti i nomi e gli incarichi

Dalla Consulta Bilancio a quella dedicata all'Ambiente e alla Protezione civile, passando per Politiche sociali, Cultura, Turismo e Spettacoli. Sono undici le Consulte comunali istituite a Scalea con un provvedimento firmato dal sindaco Mario Russo il 9 novembre 2026. Gli organismi saranno composti da cittadini chiamati a contribuire, attraverso il confronto e le proposte, alle attività dell'amministrazione nei diversi ambiti di interesse per la comunità.

Percorso di partecipazione

L'iniziativa si inserisce nel percorso di partecipazione previsto dal Regolamento comunale delle Consulte, approvato con deliberazione del Consiglio comunale numero 22 del 5 maggio 2026. Il provvedimento di nomina individua i presidenti e i componenti dei singoli organismi.

Ascolto e confronto

Ad accompagnare l'istituzione delle Consulte è stato lo stesso sindaco Mario Russo, che ha sottolineato l'importanza di aprire le istituzioni alla partecipazione e al coinvolgimento attivo della comunità.

«Le Consulte nascono con l'obiettivo di creare luoghi di confronto, ascolto e collaborazione tra l'Amministrazione comunale, i cittadini, le associazioni e le diverse realtà del territorio», ha dichiarato il primo cittadino, evidenziando la volontà di favorire una partecipazione concreta, capace di raccogliere esigenze, suggerimenti e proposte utili per il futuro della città.

Di seguito i nomi di tutti gli incaricati.

Consulta Bilancio

- Giuseppe Forestieri – Presidente;

- Francesco Cersosimo – Componente;

- Francesco Spagnolo – Componente;

- Roberto De Girolamo – Componente;

- Gaetana Palumbo – Componente;

- Alessandro Del Vecchio – Componente;

- Annunziato detto Nunzio Verni – Componente.

Consulta Politiche Sociali

- Renato Bruno – Presidente;

- Valerio Consiglio – Componente;

- Stefania Reda – Componente;

- Florentina Marinescu – Componente;

- Mariassunta Limongi – Componente;

- Veronica Fortunato – Componente;

- Giovanna Fiore – Componente.

Consulta Sanità e Centro Storico

- Marina Adrianopoli – Presidente;

- Salvatore Licursi – Componente;

- Adelina Addiego – Componente;

- Anna Maria Pistorino – Componente;

- Paolo Vivona – Componente;

- Paolo Farace – Componente;

- Maria Teresa Faillace – Componente.

Consulta Cultura

- Mariacarmela Passarelli – Presidente;

- Giuseppina D'Amante – Componente;

- Rosaria Luchetta – Componente;

- Tiziana La Greca – Componente;

- Maria Cristina Saullo – Componente;

- Andrea Fama – Componente;

- Micaela Prospato – Componente.

Consulta Turismo

- Michele Coppola – Presidente;

- Giancarlo Formica – Componente;

- Alessio Ferrara – Componente;

- Giovanni Grisolia – Componente;

- Kateryna Popruzhenko – Componente;

- Ermelinda Petrazzuoli – Componente;

- Simona Basile – Componente.

Consulta Spettacoli

- Francesca Calabrò – Presidente;

- Virgilio Minniti – Componente;

- Domenico Franco Casella – Componente;

- Domenico Grillo – Componente;

- Samanta Tarallo – Componente;

- Mario Esposito – Componente;

- Angela Stabilito – Componente.

Consulta Politiche Giovanili

- Leonardo Mingrone – Presidente;

- Katia Greco – Componente;

- Ignazio Mirto – Componente;

- Salvatore Crocamo – Componente;

- Graziano Acuri – Componente;

- Agostino Sandonato – Componente;

- Rita Forestieri – Componente.

Consulta Lavori Pubblici

- Antonio Forestieri – Presidente;

- Raffaele De Rosa – Componente;

- Nico Angona – Componente;

- Antonello Sollazzo – Componente;

- Sandro Rinaldi – Componente;

- Francesco Germano – Componente;

- Michele Palombino – Componente.

Consulta Porto

- Achille Tenuta – Presidente;

- Vittorio Cetraro – Componente;

- Ernesto Tufo – Componente;

- Nino Vitanza – Componente;

- Alessandro Bergamo – Componente;

- Ernesto Ordine – Componente;

- Giuseppe Barreca – Componente.

Consulta Urbanistica

- Silvio Stabilito – Presidente;

- Vincenzo Grisolia – Componente;

- Gianfranco Deidda – Componente;

- Dragana Kojic Malteca – Componente;

- Gregorio Ocello – Componente;

- Veronica De Benedetto – Componente;

- Giuseppe Riccetti – Componente.

Consulta Ambiente e Protezione Civile

- Cristiana Covelli – Presidente;

- Vera Caruso – Componente;

- Armando Saullo – Componente;

- Milena Santo – Componente;

- Sylwia Stefko – Componente;

- Gilda Adornetto – Componente;

- Giuseppe Laurito – Componente.

Gli auguri di buon lavoro

Con l'insediamento delle Consulte, l'amministrazione comunale punta a rafforzare il dialogo con la cittadinanza e a coinvolgere direttamente le diverse competenze presenti sul territorio. «La città appartiene a tutti e il suo futuro deve essere costruito con il contributo di tutti», ha concluso il sindaco Russo, augurando buon lavoro a tutti i componenti.