Già tempo di campagna elettorale a Spezzano della Sila dove Valeria Fata si è candidata a sindaco per le amministrative del 2027. Noto oncologo dell’area urbana di Cosenza, ha deciso di scendere in campo per dare soluzione di continuità all’amministrazione guidata da Salvatore Monaco fin dal 2016. L’attuale primo cittadino uscente, infatti, secondo le indiscrezioni raccolte si ricandiderà per chiedere ai cittadini un terzo mandato. Trattandosi di un comune di meno di 5mila abitanti, non ci sono limiti in tal senso.

Valeria Fata ha inaugurato la sua segreteria in via Roma alla presenza di diversi simpatizzandi e attivisti dell’associazionismo locale. Sarà sostenuta dalla lista “Radici e Futuro”. La curiosità politica è che l’area di provenienza è la stessa in cui Monaco ha pescato di recente: quella di centrosinistra, con le varie anime progressiste e riformiste che ne compongono il frastagliato arcipelago. Trattandosi di un’iniziativa civica, tuttavia, questi discorsi vengono meno. Ma il dato di fondo resta.