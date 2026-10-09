Visite respiratorie ogni martedì, sportello gratuito per chi ha tra 18 e 30 anni ogni mercoledì. Il sindaco Iacobini ringrazia il Distretto Jonio Nord e punta ora a rafforzare anche la radiologia.

Da oggi, martedì 6 ottobre, nel poliambulatorio di rione Pontenuovo c'è anche la pneumologia. Il servizio sarà attivo ogni martedì e arriva con la programmazione del Distretto sanitario Jonio Nord, guidato da Antonella Arvia, come primo tassello della futura casa di comunità. In ambulatorio si faranno diagnosi e cura delle malattie dell'apparato respiratorio. L'elenco è lungo e comprende asma bronchiale, bronchite cronica ostruttiva, bronchiettasie, fibrosi cistica, enfisema polmonare e interstiziopatie, ma anche malattie neuromuscolari, gravi cifoscoliosi dorsali, malformazioni della cassa toracica, esiti di traumi toracici, insufficienza respiratoria cronica e disturbi respiratori del sonno.

Per il sindaco Gianpaolo Iacobini il nuovo servizio è il risultato di un confronto con il Distretto. «Il potenziamento della struttura - sottolinea il primo cittadino - arriva in coda ad un confronto costruttivo con il Distretto Sanitario, del cui buon esito ringrazio la dottoressa Arvia per l'impegno e la sensibilità istituzionale, e tiene conto delle esigenze del territorio oltre che delle proposte e sollecitazioni avanzate da associazioni e movimenti che, nel tempo, hanno tenuto accesi i riflettori sul bisogno di un potenziamento dell'offerta sanitaria». Le richieste arrivate in questi anni non riguardano soltanto i servizi nuovi. Iacobini guarda anche a quelli che il poliambulatorio offre già da tempo.

«L'obiettivo è implementare la gamma delle attività garantite, assicurando una sempre migliore efficienza di quelle già da tempo svolte, quali ad esempio radiologia, rispetto alla quale si registra una forte volontà di potenziare prestazioni e dotazioni tecnologiche», aggiunge il primo cittadino-

Mentre si lavora sulla radiologia, da domani, mercoledì 7 ottobre, gli stessi locali ospiteranno anche "Parliamone insieme", lo sportello gratuito di psicologia sociosanitaria del Dipartimento Welfare della Regione Calabria. È rivolto ai giovani tra i 18 e i 30 anni e sarà aperto ogni mercoledì dalle 9 alle 15. I prossimi passi riguardano la casa di comunità, pensata come punto di accesso e coordinamento dei servizi sanitari e sociosanitari del territorio, e l'ospedale di comunità, ormai vicino all'apertura. Quest'ultimo accoglierà i pazienti che non hanno bisogno di un ricovero ma che non possono essere curati in modo efficace a casa, a metà strada tra l'assistenza domiciliare e il ricovero in ospedale.