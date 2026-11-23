I firmatari della nota difendono il servizio di Multiservice Sud e intervengono su prenotazioni, diete, controlli e ritiro dei vassoi. Annunciata la valutazione di eventuali azioni legali

Quarantuno lavoratrici e lavoratori del servizio di ristorazione dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza intervengono sulle criticità segnalate nei giorni scorsi e respingono le ricostruzioni che ritengono lesive della propria professionalità. Nella nota, datata 23 novembre, i dipendenti di Multiservice Sud invitano il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera, Vitaliano De Salazar, a visitare i locali della mensa e verificare direttamente le condizioni di lavoro.

«Accuse false e lesive della nostra dignità», scrivono i firmatari, che chiedono di considerare le modalità di organizzazione del servizio prima di attribuire responsabilità agli addetti.

Il primo punto riguarda la prenotazione dei pasti e le diete speciali. Secondo i lavoratori, gli ordini vengono inseriti attraverso un sistema telematico dai coordinatori delle singole unità operative, sulla base delle esigenze dietetiche e cliniche dei pazienti. «Il nostro compito è eseguire fedelmente tali prescrizioni», precisano, contestando le segnalazioni di pasti somministrati per errore a persone con problemi di deglutizione.

Sul fronte della qualità, i firmatari riferiscono della compilazione quotidiana di schede sulle scadenze e sulle condizioni delle derrate alimentari. A queste si aggiungerebbero verifiche periodiche del gradimento attraverso moduli sottoscritti da pazienti e operatori dei reparti. I dipendenti sottolineano inoltre di consumare durante la pausa pranzo gli stessi pasti preparati per i degenti.

La replica riguarda anche il ritiro dei vassoi. I lavoratori negano che i piatti vengano lasciati per ore nelle stanze e affermano che la mensa rimane operativa fino alle 20, assicurando il recupero nei reparti.

Quanto all’igiene, pur segnalando di lavorare in un edificio risalente agli anni Quaranta, i firmatari sostengono di rispettare gli standard previsti. Da qui l’invito a De Salazar affinché «visiti di persona i locali della mensa e assista al nostro lavoro».