Maltempo in Calabria: alle 18:10 completati 105 interventi, 72 in attesa. Nel Cosentino 28 operazioni concluse e 39 in coda. Nessun danno a persone.

Ventotto interventi effettuati e altri 39 ancora in attesa in provincia di Cosenza. È il bilancio dei vigili del fuoco aggiornato alle 18:10 di lunedì 23 novembre, dopo una giornata di maltempo caratterizzata da raffiche di vento che in alcune zone della Calabria hanno superato i 100 chilometri orari.

Il Cosentino registra il maggior numero di richieste ancora da gestire. Insieme a Catanzaro è il territorio più interessato dall’ondata di vento, che ha provocato la caduta di alberi e rami, il distacco di pannelli pubblicitari e danni a pluviali e antenne. Diversi elementi sono finiti sulle carreggiate, causando disagi alla circolazione. Al momento del bilancio non risultano conseguenze per le persone.

Per rispondere alle segnalazioni, i Comandi di Cosenza e Catanzaro hanno richiamato personale libero dal turno, predisponendo ulteriori squadre operative e rafforzando il dispositivo di soccorso.

In tutta la Calabria, risultano 105 interventi completati e 72 ancora in coda. A Catanzaro le operazioni concluse sono 44, con altre 33 da effettuare. A Crotone sono stati eseguiti dieci interventi, a Reggio Calabria 21 e a Vibo Valentia due: in queste tre province, all’orario dell’aggiornamento, non risultano richieste in attesa.

Tra gli episodi più impegnativi, la caduta di pannelli fotovoltaici a Catanzaro. Nella notte, in via Misasi, le raffiche hanno divelto diversi elementi dalla copertura di un’abitazione. Alcuni sono precipitati nel piazzale sottostante, danneggiando automobili, infissi e vetrate.

Una squadra con personale specializzato nelle tecniche SAF, Speleo Alpino Fluviali, ha raggiunto il tetto e messo in sicurezza oltre dieci pannelli rimasti sulla copertura in condizioni di instabilità. Gli operatori hanno inoltre recuperato gli elementi di zavorra dell’impianto e rimosso i frammenti di vetro pericolanti.

Sempre a Catanzaro, in via Alberti, pannelli di rivestimento coibentato si sono staccati dalla facciata di un edificio al civico 28, finendo sulla strada e danneggiando alcune vetture. I vigili del fuoco hanno delimitato l’area e messo in sicurezza la zona sottostante. I carabinieri hanno collaborato per rintracciare i proprietari dei mezzi e consentirne lo spostamento.

Altri interventi per alberi e rami caduti hanno interessato Borgia e diverse zone del capoluogo regionale, tra cui piazza Montegrappa. Le squadre hanno effettuato le operazioni di taglio e rimozione per ripristinare le condizioni di sicurezza.

I vigili del fuoco proseguono la gestione delle richieste e raccomandano prudenza nelle fasi di maggiore intensità del vento, evitando di sostare vicino ad alberi, strutture precarie, impalcature e manufatti esposti al rischio di cedimenti o distacchi.