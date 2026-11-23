Il tributo di Cosenza a Vincenzo Salemme sta tutto nell’abbraccio con il sindaco Franz Caruso e nel premio intitolato al compianto Enzo Noce, consegnato a fine spettacolo nelle mani dell’attore partenopeo al termine di questa straordinaria esperienza al Teatro Rendano, scandita da ben cinque repliche in quattro giorni della commedia E fuori nevica, andate tutte sold out. Roba che da queste parti non si vedeva da almeno vent’anni. Per venire incontro a tutte le richieste di biglietti pervenute agli organizzatori, sarebbero state necessarie almeno altre due date, a testimonianza della popolarità di Salemme che proprio con questo tour, sta festeggiando i suoi cinquant’anni di carriera.

Sindaco, mi raccomando!

Il comico napoletano, affiancato sul palco dagli ottimi Antonio Di Maria, Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli, ha molto apprezzato l’ospitalità trovata in riva al Crati da cui mancava da diversi anni: «Se dovessi descrivere Cosenza e la Calabria – ha detto al termine dell’applaudita rappresentazione - direi quello che vi distingue è proprio la gentilezza. Siete un popolo gentile, che è una virtù di cui molto si sta parlando in questo periodo, ma che purtroppo è andata via via scemando nel tempo. Diciamo, si è un po' perduta la gentilezza tra gli esseri umani. Qui invece siete sempre affettuosissimi. Poi avete una dolcezza, un sorriso, quando dite buongiorno, che ti apre l'animo. Enzo Noce era così, un uomo dolce, un uomo mite e un uomo colto, che amava l'arte, amava la cultura, amava questo teatro. E poi – ha aggiunto dialogando sul palco con il primo cittadino - questo teatro è bellissimo. Bisogna veramente custodirlo come una cosa preziosa, un'opera d'arte. Sindaco – ha quindi esclamato con accento partenopeo - mi raccomando!».

Appuntamento da non perdere

Lo spettacolo ha aperto la stagione 2026/2027 della rassegna l’Altro Teatro curata da Gianluigi Fabiano e che, per il prossimo appuntamento, in calendario il 9 dicembre prossimo, proporrà questa volta al Teatro Auditorium dell’Università della Calabria, l’adattamento della celebre opera Assassinio sull’Orient Express, con Claudio “Greg” Gregori nei panni di Hercule Poirot.